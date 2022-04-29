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Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi İstanbul 2022 ? Metro, tramvay, İETT, Marmaray bedava mı 2-3-4-5 Mayıs 2022?

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da toplu taşıma araçlarının nasıl hizmet vereceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle resmi tatil ve bayramlarda ulaşımın ücretsiz olması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi İstanbul? Metro, tramvay, İETT, Marmaray bedava mı 2-3-4-5 Mayıs 2022? sorularının cevapları haberimizde...

Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi İstanbul 2022 ? Metro, tramvay, İETT, Marmaray bedava mı 2-3-4-5 Mayıs 2022?

Ramazan ayının sona ermesi sonrası vatandaşları bayram heyecanı sardı. Özellikle megakent İstanbul'da kalan ve şehrin tadını çıkarmak isteyen özellikle son gelen zamla birlikte toplu taşıma araçlarının ücretli mi ücretsiz mi hizmet vereceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda "Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi İstanbul? Metro, tramvay, İETT, Marmaray bedava mı 2-3-4-5 Mayıs 2022? " sorularının yanıtları haberimizde... 

Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi İstanbul 2022 ? Metro, tramvay, İETT, Marmaray bedava mı 2-3-4-5 Mayıs 2022?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ İSTANBUL 2022?

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın arife günü olan 1 Mayıs Pazar, 2 Mayıs Pazartesi 3 Mayıs Salı, 4 Mayıs Çarşamba günlerinde İstanbulkart entegrasyonu bulunan toplu taşıma araçları, vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu kapsamda İstanbullu vatandaşlar İstanbulkartlarını okutarak ulaşım araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek.

Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi İstanbul 2022 ? Metro, tramvay, İETT, Marmaray bedava mı 2-3-4-5 Mayıs 2022?

İSTANBUL METRO,TRAMVAY, İETT, MARMARAY BEDAVA MI 2-3-4-5 MAYIS 2022?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da metro, tramvay, İETT 1-2-3-4 Mayıs tarihlerinde bedava olacak. 

İstanbul'da Ramazan Bayramı süresince Marmaray seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.

Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi İstanbul 2022 ? Metro, tramvay, İETT, Marmaray bedava mı 2-3-4-5 Mayıs 2022?

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İETT, otobüs hatları ile metrobüste 3 günlük bayram boyunca cumartesi günü planına göre sefer düzenleyecek. Garajlarda yedek otobüs ve şoför bulundurulacak.

Gerekli olduğu hallerde ek seferlerle yolcu yoğunluğuna anında müdahale edilecek. Güvenli ve konforlu yolculuk sağlanması açısından araç ve şoför yetkinliği kontrolleri aralıksız devam edecek. Yolcu mağduriyeti oluşmaması için,  güzergah ve durak alanlarında da kontroller sağlanacak.

İETT, bayram sonrası 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri ise normal hafta içi sefer düzenine göre seferler yapılacak. Garajlarda ve yoğun peronlarda yedek araçlar bulundurulacak, gerekli hallerde ek seferler düzenlenecek.

Metro İstanbul ile Şehir Hatları'nda ise 1-4 Mayıs tarihleri arısında hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Bayram boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro; T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferler 02.00'ye kadar devam edecek. Yine yolcu yoğunluğuna göre gerekli hallerde ek seferler konulacak.''

RAMAZAN BAYRAMI'NDA MARMARAY BEDAVA MI 2022? 

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada  Marmaray trenleri Ramazan Bayramı süresince 2 Mayıs saat 00.00'dan 04 Mayıs saat 23.59'a kadar bedava olarak hizmet vereceği kaydedildi.

Bu kapsamda Marmaray 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı, 4 Mayıs Çarşamba günü bedava olacak. 

Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi İstanbul 2022 ? Metro, tramvay, İETT, Marmaray bedava mı 2-3-4-5 Mayıs 2022?

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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