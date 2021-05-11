Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz mi İstanbul, Ankara, İzmir 2021? sorusu bayrama günler kala vatandaşlar tarafından internette çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ? AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ TATİL?

Bir yandan 2021 yılının Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşların internette en çok arattığı sorular arasında Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi? sorusu geldi. Bu sene koronavirüs yüzünden tam kapanma sürecine giren Türkiye'de 13 Mayıs Perşembe gününe denk gelen Ramazan Bayramından bir önceki gün gerçekleşen Arefe gününün tatil olup olmadığıyla ilgili cevap belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Arefe günü yarım gün resmi tatil olacak. Böylelikle Ramazan bayramı tatili başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR 2021?

İSTANBUL

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yer alınan karara göre, Ramazan Bayramı süresince İstanbul'da yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Ücretsiz geçişler, 12 Mayıs Çarşamba günü gece yarısı başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 7'de sona erecek.

ANKARA

Ramazan Bayramının yaklaştığı şu günlerde tam kapanma sürecinde olan Türkiye'de ulaşım vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara'da ikamet eden ve yasaktan muaf olan kişilerin merak ettiği konulardan birisi ulaşımın ücretsiz olup olmadığıydı. EGO Genel Müdürlüğü ise sitesinde yaptığı açıklamada;

''Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılım hızının kontrol altına alınması amacıyla 29 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplu taşıma araçlarının saatleri ve çalışma programı, EGO Genel Müdürlüğünce yeniden planlanarak duyurulmuştu.

Bu tarihler arasında bulunan ve 13-14-15 Mayıs 2021 tarihlerine rastlayan Ramazan Bayramı’nda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” Kararı gereğince, sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti bulunan vatandaşlarımız, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir.

Güncel servis saatlerimize “www.ego.gov.tr” internet adresindeki “Şehir İçi Ulaşım Bilgi Sistemi/Web Bilgi Sistemi” ve EGO CEP’TE uygulamamızdan erişilebilecektir.

Toplu taşıma sistemlerimizdeki yoğunluk, Kuruluşumuzca anlık olarak takip edilmektedir. İhtiyaç duyulması halinde servis planlamasında gerekli değişiklikler yapılacaktır.'' dedi.

BAŞKENTRAY VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre 12 Mayıs Çarşamba gece yarısından 16 Mayıs Pazar gece yarısına kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz gerçekleştirilecek.

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramında ulaşımın ücretsiz olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken bir diğer yandan da sitesinde;

''10-11-12 Mayıs 2021 (Pazartesi–Salı–Çarşamba) Günlerinde Saat 20:00 ‘a kadar Tüm Hatlarımızla hizmet verilecek olup 20:00‘den sonra Sokağa çıkma yasaklarında çalışmaya devam eden 150 Hattımızla hizmet verilmeye devam edilecektir.'' denildi.

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ 12 MAYIS ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 13 MAYIS PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 14 MAYIS CUMA

RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 15 MAYIS CUMARTESİ

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 19 MAYIS ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESİ 19 TEMMUZ PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 20 TEMMUZ SALI

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 22 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 23 TEMMUZ CUMA

ZAFER BAYRAMI 30 AĞUSTOS PAZARTESİ

CUMHURİYET BAYRAMI 28-29 EKİM PERŞEMBE - CUMA