Ramazan Bayramında uzaktan eğitim olacak mı 2021? Bayramda uzaktan eğitim var mı?
11 ayın sultanı Ramazan bu yıl 13 Nisan Salı günü başlıyor. Ramazan Bayramı da 13 Mayıs Perşembe günü kutlanacak. Bayrama az bir süre kala öğrenci ve veliler Ramazan Bayramında uzaktan eğitim olacak mı 2021? Bayramda uzaktan eğitim var mı? sorularını araştırmaya başladı. Peki Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) konuya ilişkin bir açıklama geldi mi? İşte detaylar...
Ramazan Ayı 2021 yılında 13- 15 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Milyonlarca kişi 1 ay boyunca oruç ibadetlerini yerine getirecek. Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim alan öğrencilerin ramazan bayramında uzaktan eğitim alıp almayacakları merak ediliyor.
RAMAZAN BAYRAMINDA UZAKTAN EĞİTİM OLACAK MI 2021?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ramazan Bayramında uzaktan eğitimin olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için uzaktan eğitimin olmayacağı öngörülüyor.
BAYRAMDA UZAKTAN EĞİTİM VAR MI?
Geçtiğimiz Ramazan Bayramında uzaktan eğitim olmamıştı. Ancak öğrenciler, eski derslerinin tekrarını izleyebilmişti. Bu yıl da bayramda uzaktan eğitim olmayacağı ve tekrar derslerin yine de yayında olacağı düşünülüyor.
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