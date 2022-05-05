Ramazan Bayramının ardından yeni tarifeye geçildi: İzmir'de toplu ulaşıma zam yapıldı
İzmir’de Ramazan Bayramının ardından toplu taşıma ücretlerinde yeni tarifeler açıklandı. Bu kapsamda 6,50 TL olan tam biniş ücreti, 7,10’a çıkarıldı.
İzmir’de merkez ilçelerdeki otobüs, metro, vapur, tramvay tam biniş ücretleri 6,50 TL’den 7,10’a yükseldi.
İlk binişte 7,10 TL ödeyen yolcu, ilk aktarmada 1,31, ikinci aktarma da ise 0,98 kuruş ödeyecek. Üçüncü ve sonraki aktarmalarda ise ücret alınmayacak.
YENİ TARİFELER BELİRLENDİ
Tarifeye göre 2,20 TL olan öğrenci ilk biniş ücretleri de 2,40’a çıktı. Öğrenciler, herhangi bir aktarma durumunda ikinci bir ücret ödemeyecek.