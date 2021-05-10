11 ayın sultanı Ramazan'ın Bayram arifesine az bir zaman kala oruç tutan vatandaşlar, internet mecrasında Ramazan Bayramının kaçıncı günü oruç tutulur 2021? sorusunu çokça aratmaya başladı. Biz de konuyla ilgili tüm detayları haberimizde derledik.

RAMAZAN NEDİR?

Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam'ın beş şartından biridir. Ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazanın sürdüğü hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan Bayramı ismi bayramın Ramazan ayının sonunda kutlandığı için bu isimle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan rama? ('kuru sıcak') kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olmasıdır.

RAMAZAN BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI 2021?

İlk kez Hicret'in 2. yılında kutlanan Ramazan Bayramı gibi orucu da ilk defa bu yılda farz kılınmıştır. Tüm müslüman aleminin bu ayı oruçla geçirmesinin ardından sonraki ayın (şevval) ilk üç gününü bayram olarak kutlamışlardır. Bu nedenle bu bayrama Ramazan Bayramı denmiş ve bu şekilde Ramazan Bayramı ortaya çıkmıştır.

RAMAZAN BAYRAMININ KAÇINCI GÜNÜ ORUÇ TUTULUR 2021?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49). Bu yüzden Ramazan Bayramının hiçbir günü oruç tutulmaz.

CUMA GÜNÜ ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?

Oruç tutulması mekruh olan Bayram günleri dışındaki günlerde oruç tutmak caizdir. Ancak sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak tenzihen mekruh görülmüştür. Peygamber Efendimiz (s.a.s.); ”Kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir” buyurmuştur (Ebû Davud, ”Savm”, 50). Buna göre, Cuma günü, kazaya kalan veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Vacip olan Bayram namazı iki rekat olarak cemaatle kılınır. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır