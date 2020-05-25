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Ramazan Böçkün kimdir? Kaç yaşında? Ramazan Hoca Nereli?

Ramazan Böçkün kimdir? Kaç yaşında? Ramazan Hoca Nereli? soruları sosyal medyada #ramazanhocayalnızdeğildir hashtagi ile gündem olmasının ardından araştırılmaya başlandı. İşte tüm bu merak edilen soruların cevapları

Ramazan Böçkün kimdir? Kaç yaşında? Ramazan Hoca Nereli?

Sosyal medyada  'Filozof Ramazan' tanınan Ramazan Böçkün'ün hastaneye yatırılması iddiaları üzerine  sosyal medyada gündem  #ramazanhocayalnızdeğildir hashtagi gündem oldu. Peki Ramazan Böçkün kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Tüm merak edilenler haberimizde

RAMAZAN BÖÇKÜN KİMDİR?

Diyarbakır Ulu Cami'de dini sohbetlerde bulunan Ramazan Böçkün'ün dini sohbetleri vaazları sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Ramazan Böçkün İslami hassasiyetleri olan biri olarak dini sohbetler ve vaazlar vererek tebliğ yapıyordu. Uzun yıllardır Diyarbakır Ulu Cami'de yerli ve yabancı turistlere İslamiyeti anlatan Ramazan Böçkün, bütün gününü İslam'ı anlatarak geçiriyordu.

Ramazan Böçkün kimdir? Kaç yaşında? Ramazan Hoca Nereli?

43 yaşında olan Ramazan Böçkün, küçük yaşlardan itibaren İslam'ı araştırıp dini kitaplar okumuş ve bir süre sonra çevresinden "Deli" damgası yemişti. Herkesin dini sohbetlerini severek dinlediği Ramazan Böçkün, Ramazan hoca ismi ile nam salmıştı. Son olarak Ramazan hocanın deli olduğu iftirası ile hastaneye yatırılmasına tepki çığ gibi büyüyor. Onu tanıyanlar deli olmadığını, dini vaaz ve tebliğde bulunduğu için rahatsız olanların iftira atıp hastaneye yatırıldığını söylüyorlar.Böçkün'ün ailesine ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılmış değil...

Ramazan Böçkün kimdir? Kaç yaşında? Ramazan Hoca Nereli?

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'ye gelen ziyaretçilere caminin tarihini ve İslam'ı gönüllü olarak anlatan 'Filozof Ramazan' lakaplı Ramazan Böçkün, hakkındaki şikayet nedeniyle 2016 yılında gözaltına alındı. Diyarbakır 13üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davası, psikiyatri hastanesinde tedavi edilmesi şartıyla sonuçlanan Böçkün, Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne yatırıldı. Böçkün'ün, hastaneye yatırılması sosyal medyada gündeme geldi. Sosyal medyada bazı kişiler Böçkün'ün akıl hastası olmadığını savunarak, serbest bırakılmasını istedi.

Ramazan Böçkün kimdir? Kaç yaşında? Ramazan Hoca Nereli?

Eğitim Editörü

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