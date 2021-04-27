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  3. Ramazan davulcusundan örnek davranış: 30 yetim çocuğun yüzünü güldürdü

Ramazan davulcusundan örnek davranış: 30 yetim çocuğun yüzünü güldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ramazan davulcusu bu yıl topladığı bahşişlerle 30 yetim çocuğa bayramlık aldı.

Ramazan davulcusundan örnek davranış: 30 yetim çocuğun yüzünü güldürdü

Bursa'da 1990 yılında bir arkadaşının sayesinde davulculuk işine başladığını belirten İbrahim Mete (60), "25 yıldır kendi çocuklarım için harcama yaptım. 3 Çocuğumu da üniversite okuttum. Davul sayesinde kendim emekli oldum. 5 yıldır da yetimlere, fakir çocuklara, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet alıyorum. Bu yıl da 30 çocuğa bayramlık aldım" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Ramazan davulcusundan örnek davranış: 30 yetim çocuğun yüzünü güldürdü

Ramazan davulcusundan örnek davranış: 30 yetim çocuğun yüzünü güldürdü

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