Ramazan Erarslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramazan Erarslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ramazan Erarslan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ramazan Erarslan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ramazan Erarslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramazan Erarslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramazan Erarslan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramazan Erarslan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramazan Erarslan 25 Eylül 1987 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramazan Erarslan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ramazan Erarslan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ramazan Erarslan'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramazan Erarslan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ramazan_erarslan16/

Ramazan Erarslanboyu ve yaşı kaç

Ramazan Erarslan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramazan Erarslan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Ramazan Erarslan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramazan Erarslan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2003 yılında Bursaspor Alt

1 Temmuz 2005 yılında Bursaspor U21

31 Ocak 2006 yılında Merinosspor

30 Haziran 2007 yılında Bursaspor U21

3 Eylül 2007 yılında İnegölspor

30 Haziran 2008 yılında Bursaspor U21

22 Ağu 2008 yılında Alanyaspor

15 Ağu 2010 yılında İnegölspor

12 Temmuz 2011 yılında Kayapınar Bld

23 Temmuz 2012 yılında Bursa Nilüfer

29 Ağu 2014 yılında Pazarspor

13 Ağu 2015 yılında Batman Petrol

1 Ağu 2016 yılında Kızılcabölük

18 Temmuz 2018 yılında Sultanbeyli Bld

30 Ocak 2020 yılında Yozgatspor 1959

9 Eylül 2020 yılında Bursa Yıldırım

9 Temmuz 2021 yılında Karakoçan FK

19 Ocak 2022 yılında GAK FK

12 Ağu 2022 yılında 1954 Kelkit Bld

Ramazan Erarslan kimdir

Ramazan Erarslan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramazan Erarslan şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Ramazan Erarslan nereli

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