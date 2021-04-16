Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, acı haberi duyurdu. Peki Ramazan Günaydın kimdir? Nereli? | Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın şehit mi oldu? İşte ayrıntılar..

RAMAZAN GÜNAYDIN KİMDİR? NERELİ?

Hakkari'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın, görev başında ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle hastaneye kaldırıldı.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ RAMAZAN GÜNAYDIN ŞEHİT Mİ OLDU?

Günaydın, hastanedeki 5 günlük tedavi sürecinin ardından yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Akar, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

ACI HABER MALATYA'YA ULAŞTI

Hakkari'de, görev sırasında ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın (34) acı haberi, Malatya'daki ailesine ulaştı.

Hakkari'de görev başında ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın şehadet haberi, merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Şeyhbayram Mahallesi'nde oturan babası ile annesine askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Evli olan ve 2 çocuğu bulunan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın cenazesinin yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Adana'nın Yüreğir ilçesinde defnedileceği öğrenildi.