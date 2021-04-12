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  3. Ramazan için alışveriş yapanlar dükkan önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu

Ramazan için alışveriş yapanlar dükkan önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu

Eskişehir'de Ramazan öncesi bazı dükkanların önünde uzun alışveriş kuyrukları oluşturan vatandaşlar zaman zaman sosyal mesafeyi unuttu.

Ramazan için alışveriş yapanlar dükkan önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu

İslam aleminin kutsal aylarından olan Ramazan ayı öncesi çarşı pazar kalabalıklaştı. Bu gece ilk sahuru yapacak vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için dükkanlar önünde yoğunluk oluşturdu. Özellikle hurma ve bakliyat satılan dükkânlarda zaman zaman sosyal mesafe unutuldu. Yoğunluk ve talepten memnun olan esnafın yüzü ise satışlardan güldü. Bu sırada denetimlerini sürdüren polis ekipleri kalabalığın olduğu noktalara uyarılar yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ramazan için alışveriş yapanlar dükkan önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu

Ramazan için alışveriş yapanlar dükkan önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu

Ramazan için alışveriş yapanlar dükkan önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu

Ramazan için alışveriş yapanlar dükkan önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu

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