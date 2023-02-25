Ramazan İsaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramazan İsaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ramazan İsaev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ramazan İsaev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ramazan İsaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramazan İsaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ramazan İsaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramazan İsaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramazan İsaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramazan İsaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramazan İsaev 17 Ocak 1998 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Исаев Рамазан Шамилович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramazan İsaev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramazan İsaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naftan Novopolotsk futbol takımında oynamaktadır. Naftan Novopolotsk takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ramazan İsaev'nin Naftan Novopolotsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramazan İsaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramazan İsaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ramazan İsaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramazan İsaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2015 yılında Torpedo Armavir

29 Mart 2016 yılında Dynamo Brest

31 Ağustos 2016 yılında Radnicki Nis

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2018 yılında Artsakh Erewan

9 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2019 yılında FC Yerevan

1 Ocak 2020 yılında Ararat Yerevan

28 Ağustos 2020 yılında Legion-Dinamo

23 Eylül 2020 yılında Lada Dimitrovgrad

4 Mart 2021 yılında Belshina

25 Ağustos 2022 yılında Naftan

Ramazan İsaev kimdir

Ramazan İsaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramazan İsaev şuan Naftan Novopolotsk takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FShM Moskau (01.01.2013 - 31.12.2014), Torpedo Moskau (01.01.2015 - 30.06.2015)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ramazan İsaev nereli

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