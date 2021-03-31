Ramazan kolisi fiyatları 2021|BİM, ŞOK, A101, Migros, Metro market Ramazan paketi fiyatı ne kadar, kaç lira?

Ramazana günler kala marketlerde hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda marketlerin ramazan kolisi fiyatları merak edilmeye başlandı. Paketlerin içerisinde hangi ürünler var? BİM, ŞOK, A101, Migros, Metro market Ramazan paketi fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte detaylar...

BİM, ŞOK, A101, MİGROS, METRO MARKET RAMAZAN PAKETİ FİYATLARI NE KADAR?

Vatandaşlar ramazan hazırlıklarına başladı. Mutfaktaki temel ihtiyaçları içeren ramazan kolilerine her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir talep var. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan indirimli erzak kolileri satışa sunuldu. Vatandaşlar ramazana günler kala Ramazan kolisi hakkında fiyat araştırmalarına başladı. Bu kapsamda ramazan kolilerinin fiyatları merak ediliyordu. Marketlerin ramazan kolisi hazırlıkları tamamlandı ve fiyatları belli oldu. Marketlerde 60 liraya da 140 liraya da ramazan kolisi bulunuyor. İşte marketlere göre ramazan kolisi fiyat ve içerik listeleri...

BİM RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI VE İÇERİĞİ 2021

Temel gıda malzemelerinin bulunduğu ramazan kolisi içeriği belli oldu. Kolilerde yer alan ana malzemelerin arasında sıvıyağ, şeker, tuz, un, bakliyat, bulgur, pirinç, makarna, zeytin, salça gibi ürünler bulunuyor. Farklı koli ve içeriklerle satışa çıkarılan BİM ramazan kolisinin fiyatları henüz netlik kazanmadı.

A101 RAMAZAN KOLİSİ FİYATI VE İÇERİĞİ 2021

İndirimli fiyatları ile dikkat çeken A101, ramazan kolisi alışverişlerinde en çok tercih edilen marketlerin başında geliyor. Fiyatı 119,50 olan A101 ramazan kolisi içerinde bulunan gıdalar;

Nohut Koçbaşı 1000 G Yöremce (1 Adet)

Ayçiçek Yağı 1 L Vera (1 Adet)

Pirinç Osmancık 2500 G Ovadan (1 Adet)

Mercimek Kırmızı Top Tane 1000 G Yöremce (1 Adet)

Bulgur Pilavlık 1000 G Yöremce (1 Adet)

Çay Filiz 500 G Karadem (1 Adet)

Şeker Küp 1000 G Petek (1 Adet)

Salça Domates 28-30 Brix 830 G Doğuş (1 Adet)

Makarna İnce Uzun 500 G Bendo (2 Adet)

Çorba Mercimek 72 G Ustasından (1 Adet)

Zeytin Yeşil Çizik S-Xs 400 G Zeo (1 Adet)

Helva Sade 500 G Hun (1 Adet)

Kakaolu Fındık Krm 500 G Çokokrem (1 Adet)

Kahve Türk 100 G Keyfe (1 Adet)

Tuz Tuzluklu 500 G Billur (1 Adet)

Puding Kakaolu 150 G Dorbi (1 Adet)

Baharat Pul Biber 250 G Diyar (1 Adet)

Baharat Karabiber 150 G Diyar (1 Adet)

Baharat Nane 150 G Diyar (1 Adet)

ŞOK RAMAZAN KOLİSİ FİYATI VE İÇERİĞİ 2021

Ramazan kolilerini bu yıl 69 liradan satışa sunan ŞOK Market paket içerik listesi de belli oldu. İşte ramazan kolisinde yer alan ürünler;

Bizim Vatan domates salçası 830 gr. Deren filiz çay 500 gr

Evin ayçiçek yağı 1 lt

Piyale Un 1 kg

Piyale kakaolu puding 150 gr

Piyale ezogelin çorba 80 gr

Piyale burgu makarna 500 gr

Anadolu mutfağı Pilavlık pirinç 1 kg

Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 1 kg

Anadolu mutfağı pilavlık bulgur 1 kg

Anadolu mutfağı tuz 750 gr

Altınküp küp şeker 1 kg

Marmarabirlik siyah zeytin 400 gr

MİGROS RAMAZAN KOLİSİ FİYATI VE İÇERİĞİ 2021

Migros müşterileri için üç ayrı ramazan kolisi hazırladı. Her bütçeye hitap eden kolilerin fiyat ve içerikleri belli oldu. Migros Ramazan Bereket Paketi fiyatı 59,90 TL, Migros Ramazan Lezzet Paketi fiyatı 99,90 TL, Migros Ramazan Ziyafet Paketi fiyatı ise 134,90 TL'den satışa sunuldu. En pahalı koli olan Ramazan Ziyafet Paketi içindeki ürünlerin listesi;

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Torku Toz Şeker 1 Kg

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Pet 1 L

Fanta Portakal 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Penguen Çilek Reçeli 380 G

İstanbul Türk Kahvesi 100 G

Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G

Mutlu İrmik 500 G

Ege Kemalpaşa Tatlısı 140 G

Kozan Bal Kooperatifi Süzme Çiçek Balı 240 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Mutlu Spaghettı Makarna 500 G

Arifoğlu Pul Biber 70 G

Arifoğlu Nane 25 G

Arifoğlu Kekik 25 G

METRO RAMAZAN KOLİSİ FİYATI VE İÇERİĞİ 2021

Metro market tarafından müşterilere sunulan ramazan kolileri 4 farklı fiyat üzerinden hazırlandı. Metro Ramazan kolisinin en ucuzunun fiyatı 76,90 TL, en pahalısı da 181,90 TL. İşte paket içerikleri: