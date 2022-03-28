Ramazan ayı, bereket ayı olmasıyla birlikte gelenekselliği de ön plana çıkarmaya yıllardır devam ediyor. Sahur gecelerinde davulcuların nostalji ambiyansıyla harmanlanan uykudan uyandırma şöleni, manilerle tamamlanıyor. Haberimizde en çok araştırılan konulardan biri olan Ramazan manilerine yer verdik. İşte, Ramazan manisi komik 2022 | Komik, eğlenceli ramazan manileri 2022

RAMAZAN MANİSİ KOMİK 2022

Rabbimizin nimeti,

Ölçülür mü kıymeti?

Ramazan-ı şerifte,

Saçar bolca rahmeti.

* * *

Nefsimizle savaşla,

Yetiniriz az aşla,

Gel iftara gidelim,

Samimi arkadaşla.

* * *

Oruçta olur vefa,

Bizlere verir sefa,

Hoca, Hakk'a hamdolsun,

Her nefeste bin defa.

* * *

Yemekleri yiyelim,

Duasını edelim,

Haydi, hiç gecikmeden,

Teravihe gidelim!

* * *

Kadir gecesi yüce,

Kul affolur o gece,

Bin aydan hayırlıdır,

Kıymetlidir netice.

* * *

Hoştur yemekli sohbet,

Bozulmasın bu âdet!

Unutulmasın kimse,

Kimisi bekler davet.

* * *

Obur Kaya yakınmış,

Tuhaf tavır takınmış,

Abur cubur çok yemiş,

Midesine dokunmuş.

* * *

Akşam vakti dar mıdır?

Söylemesi ar mıdır?

İftara kal diyorlar,

Hocam aslı var mıdır?

* * *

Cömert bilirler sizi,

Haydi, davet et bizi!

Adresini iyi yaz!

Bulalım evinizi.

* * *

İşler hayra alamet,

Davetçiye selâm et!

Bize iftar verene,

Diliyorum selâmet!

* * *

Oruca özendik mi?

Tutunca sevindik mi?

Mübarek Ramazanda,

Nefsimizi yendik mi?

* * *

Orucu doğru tutan,

Memnun ederek salan,

Sevinsin, bayram etsin!

Orucu kabul olan.

* * *

Hoca ile uyandım

Susuzluğa dayandım,

Daha çok yiyecektim,

Görenlerden utandım.

* * *

Şu mübarek Ramazan,

Bize veda ediyor,

Yeridir ağlasak kan,

Sevab ayı gidiyor.

* * *

Aylar içinde sultan,

Artık veda ediyor,

İçimiz ağlasın kan,

Sevab ayı gidiyor.

* * *

Rabbe şükür ederiz,

Orucu ettik eda.

Seni yine bekleriz,

Yâ Ramazan elveda.

* * *

Mübarek ay gidiyor,

Artık veda ediyor,

Orucunu tutana,

Haydi, hoş kalın diyor.

* * *

Bak gidiyor Ramazan,

Ne mutlu memnun salan,

Hoca artık sevinsin,

Orucu kabul olan.

* * *

Bayram neşe günüdür,

Müminin düğünüdür,

Bugün sevinmek artık,

Orucun ürünüdür.

* * *

Komşular bayramlaşır,

Çoluk çocuk dolaşır,

Şeker toplar evlerden,

Kimileri yılışır.

* * *

Görülür sevgi seli,

Kokar bahçenin gülü,

Bayram günü gelince,

Öpülür büyük eli.

* * *

Hep tatlı konuşmalı,

Fakirle tanışmalı,

Tereddüt edilince,

Bilene danışmalı.

* * *

Bayram mübarek olsun,

Herkes huzuru bulsun,

Barışsın küs olanlar,

Hoca neşeyle dolsun!

KOMİK, EĞLENCELİ RAMAZAN MANİLERİ 2022

Orucun zevki başka,

Müminler gelir aşka,

Hoca, yarın cennette,

Kavuşturur çok köşke.

* * *

Oruç sabrın yarısı,

Ateşe perde olur.

İbadetin â’lası,

Oruçlu felâh bulur.

* * *

Dinle beş vakit ezan!

Oruç tut sevap kazan!

Nimetlerle doludur,

Şu mübarek Ramazan.

* * *

Orucunu tutana,

Uyku ibadet olur.

Bu aya kavuşana,

Yağanlar rahmet olur.

* * *

Davulcu çıkıp yola,

Bakıyor sağa, sola,

Selam verir herkese,

Der, orucun hayrola!

* * *

Oruçlunun uykusu,

Elbette ibadettir,

Hoca, Allah korkusu,

Ne büyük saadettir.

* * *

Gölge verdi Ramazan,

Bak okunuyor ezan,

Fırsatı ganimet bil!

Oruç tut, sevap kazan!

* * *

Sahur yemeği toktur,

Fazileti pek çoktur,

Sahur yemeği için,

Sual ve hesap yoktur.

* * *

Orucu şöyle bilin:

Zekâtıdır bedenin,

Defteri sevap dolar,

Onu eda edenin.

* * *

Bu aya sultan derler,

Hoca’yla yemek yerler,

Cömertler davet edip,

Yedirmeyi severler.

* * *

Herkes sevinçle coşar,

Mümin camiye koşar,

Teravih kılmak için,

Camiler dolup taşar.

* * *

Düşman sana saldırır,

Der, (Oruç zayıflatır),

İlmi fenni, o çiğner,

Ahmakları yanıltır.

* * *

Gafleti atmak gerek,

Orucu tutmak gerek,

Sahura kalkmak için,

Vaktinde yatmak gerek.

* * *

Ramazana et hürmet!

Ele geçmez ganimet,

Gerekli tedbiri al!

Aksamasın ibadet!

* * *

Günahtan kaç her demde!

Namazını kıl, hem de!

Hoca, orucunu tut!

Azap var Cehennemde.

* * *

Hizmetçi halayıklar,

Pirinçten taş ayıklar,

İftarı bekler iken,

Börek diye sayıklar.

* * *

Dua eksilmez dilden,

Kaşık düşmüyor elden,

Haydi çekinmeden ye!

Ekmek elden, su gölden.

* * *

Kuyumuz çok derindir,

Suyu gayet serindir,

Orucunu doğru tut!

Cennet senin yerindir.

* * *

Akşama hazır dolma,

Hoca, hayâle dalma!

Camiye vaktinde git!

Herkesten geri kalma!

* * *

Yemekler gayet boldur,

İsteyene ver doldur,

Self servis gibi olsun,

Kolay olan bir yoldur.

* * *

Yemek erbabı geldi,

Bütün ahbabı geldi,

Ne kadar özlemiştim,

Urfa kebabı geldi.

* * *

Sanki konduk mirasa,

Gel çıkalım terasa!

İçli köfte beklerken,

Geldi sade pırasa.

* * *

İnsanlar itişiyor,

Bülbüller ötüşüyor,

Ramazan ilahisi,

İmdada yetişiyor.

* * *

Oburlarla görüşme!

Tartışmaya girişme!

Hoca, aç göndermezler,

Yemek derdine düşme!

* * *

Rab’dır ağrı dindiren,

Bu ayları döndüren,

Büyük sevab kazanır,

Yetimi sevindiren.

* * *

Dua eder melekler,

Kabul olur dilekler,

Teravihler kılınır,

Toplu atar yürekler.

* * *

Yakala gelen avı,

Sahura çekme kaygı!

Akşamdan pişirildi,

Hazır temcit pilavı.

* * *

Kesmeli kurbanları!

Hor görme çobanları!

Hoca, iftara önce

Çağır garibanları!

* * *

Kim demiş sabır taşmaz?

Konmuş engeli aşmaz?

Herkes yiyip içerken,

Bize durmak yaraşmaz.

* * *

Suyun gayet serindir,

Tenceren çok derindir,

İmanın düzgün ise,

Cennet senin yerindir.

* * *

Gülüyor yağlı çörek,

Geldi kıymalı börek,

Sabret biraz diyorlar

Nasıl dayanır yürek?

* * *

Hak olmalı sözümüz,

Ak olmalı yüzümüz,

Orucu tam tutalım!

Pak olmalı özümüz.

* * *

Rabbimizin ihsanı,

On bir ayın sultanı,

Hoca, gafleti bırak!

Değerlendir her ânı.

* * *

Az yersen az uyursun,

Çok yersen güç uyursun,

Sağlığını düşünen,

Mideyi az doyursun.

* * *

Ruhun sıhhati için,

Az günah işlemeli,

Beden sağlığı için,

Az yiyip az içmeli.

* * *

Kul imanı tatmalı,

Gafletini atmalı,

Kılmalı namazını,

Orucunu tutmalı.

* * *

Hoca, yemek seçilmez,

Her sunulan içilmez,

Yanında bal da varsa,

Kaymaktan vazgeçilmez.

* * *

Çok uzamış bıyığın,

Günahlar yığın yığın,

Oruçluyu affeder,

Haydi, Mevla’ya sığın!

* * *

Kavuşan Ramazana,

Erer büyük ihsana,

Orucu doğru tutmak,

Huzur verir insana.

* * *

Rabbimizin nimeti,

Ölçülür mü kıymeti?

Ramazan-ı şerifte,

Saçar bolca rahmeti.

* * *

Nefsimizle savaşla,

Yetiniriz az aşla,

Gel iftara gidelim,

Samimi arkadaşla.

* * *

Oruçta olur vefa,

Bizlere verir sefa,

Hoca, Hakk'a hamdolsun,

Her nefeste bin defa.

* * *

Çok uzamış bıyığın,

Günahlar yığın yığın,

Oruçluyu affeder,

Haydi, Mevla’ya sığın!

* * *

Kavuşan Ramazana,

Erer büyük ihsana,

Orucu doğru tutmak,

Huzur verir insana.

* * *

Denizden çek oltanı!

Duvara as baltanı!

Hoş geldi sefa geldi,

On bir ayın sultanı.

* * *

Ramazanla uyandı,

Mümin nura boyandı,

Hazırlıklar başladı,

Camide kandil yandı.

* * *

Müminlere nimettir,

İlk on günü, rahmettir,

Bu ayda oruç tutmak,

Büyük bir ganimettir.

* * *

Müminler huzur bulur,

Günahları affolur,

Bayram günü gelince,

Cehennemden kurtulur.

* * *

Oruçla anla aç toku!

Aç ilmihali oku!

Hoca, ömrün geçmeden,

İnsanlıktan al koku!

* * *

Sabah erken çık yola!

Dikkat et sağa sola!

Ramazan ayı geldi,

Oruç mübarek ola.

* * *

Gece pilav pişirdim,

Yedim, karnı şişirdim,

Sıcak başıma vurdu,

Dilim sürçtü, şaşırdım.

* * *

Amca sen Tatar mısın?

Kayısı satar mısın?

Bir mani desem sana,

Bir şeker atar mısın?

* * *

Ramazan sultan ayı,

Almalıyız duayı!

Hoca, bizi bekliyor,

Demlenmiş Rize çayı.

* * *

Gündüz yiyip içmemek,

Sahurda pilav yemek,

Ramazanda hoş olur,

Gece mani söylemek.

* * *

Amca sen Tatar mısın?

Kayısı satar mısın?

Bir mani desem sana,

Bir şeker atar mısın?

* * *

Ramazan sultan ayı,

Almalıyız duayı!

Hoca, akşama hazır,

Rize’nin nefis çayı.

* * *

Boşa gitmez dilekler,

Bekler bizi çilekler,

İftarda olanlara,

Dua eder melekler.

* * *

Bak bir garip kuş geldi,

Soframıza aş geldi,

Gözümüz aydın olsun,

Mübarek ay hoş geldi.

* * *

Oruç rabbin ihsanı,

Bildirildi fermanı,

Günahları eritir,

On bir ayın sultanı.

* * *

Nasıl kızarmış kekler,

Boşa gitmez emekler,

Hoca, fakir dururken,

Zenginler davet bekler.

* * *

Aldanma sağa sola!

İhlâsla gir Hak yola!

Orucunu tutanın,

Sonu elbet hayrola.

* * *

Bilinmeli emekler,

Nefis olsun yemekler,

Komşu davet etmişti,

İftara bizi bekler?

* * *

İnanan oruç tutar,

Gafleti söküp atar,

Teravihi de kılıp,

Sevaba sevab katar.

* * *

Şükreder sahur yiyen,

İbadet zırhı giyen,

Oruç bereketiyle,

Çoğalır Allah diyen.

* * *

Hoca şükret Rahman'a!

Fırsat verme şeytana!

Hasretle bekliyorduk,

Kavuştuk ramazana.

* * *

Sofra misafirle dolsun!

Ev bereketli olsun!

Yemeklerin yanında,

Sütlü ve tatlı olsun!

* * *

Belediye duyursun!

Aç olanı doyursun!

Ramazanda fakirler,

Çadırlara buyursun!

* * *

Rabbin çoktur nimeti,

Bilinmeli kıymeti,

Ramazan-ı şerifte,

Yağar Hakk'ın rahmeti.

* * *

Hiç kimse nazlanmasın!

Yemekler tozlanmasın!

Hoca, servis tez olsun!

Misafir sızlanmasın!

* * *

Sabah vakti ışıyor,

Rahmet dolup taşıyor,

Kur’an okunur iken,

Cemaat hep coşuyor.

* * *

Açlıktan çok yakınmış,

Akşam ezan okunmuş,

Bir obur gibi yemiş,

Yedikleri dokunmuş.

* * *

Beklenir davetiniz,

Artsın hep nimetiniz!

Adresi açık verin!

Tez bulunsun eviniz!

* * *

Davetleri severiz,

Etli ve sütlü yeriz,

Sade yemekle olmaz,

Diş kirası isteriz.

* * *

Ramazan verir sefa,

Bitmez ondaki vefa,

Hoca, oruç tutmayan,

Kendine verir cefa.

* * *

Yemektedir gözümüz,

Bak gülüyor yüzümüz,

Baklavayı görünce,

Kesiliyor sözümüz.

* * *

Gözlerden akan yaşla,

Sahurda yenen aşla,

İftarları yapalım,

İhlâslı arkadaşla.

* * *

Zavallı şakir olsun,

Sofrada fakir olsun,

Fakiri düşünmeyen,

Utansın, hakir olsun.

* * *

Hürmet et Ramazana!

Kavuşuruz ihsana,

Bu ayda oruç tutmak,

Kolaydır Müslümana.

* * *

Davetleri severiz,

Çok teşekkür ederiz,

Yemekler yordu bizi,

Diş kirası isteriz.

* * *

Hep gezer tozar mısın?

Nefsinden bizar mısın?

Her gün davet beklersin,

Kendine kızar mısın?

* * *

Camiler taşıp dolar,

Herkes teravih kılar,

Sahura uyandırır,

Davulcu davul çalar.

* * *

Domates ezilecek,

Elekten süzülecek,

Bahşiş verin gideyim,

Çok yer var gezilecek.

* * *

Hayallere dalmasın!

Zorluklardan yılmasın!

Hoca, iftara tez gel!

Gözüm yolda kalmasın!

* * *

Hiç bakmayın ayaza!

Kalkın artık niyaza!

Camiye erken gidin!

Bayram için namaza.

* * *

Gel oruç tut, sıhhat bul!

Oruçla dinçleşir kul,

Mevla’nın emrine uy!

Sonsuz olarak kurtul!

* * *

Ramazan gayet yüce,

Teravih kıl her gece!

İkaz edip herkesi,

Oruç tut ailece!

* * *