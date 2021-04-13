Ramazan menüleri ana yemek önerileri | Ramazan'a yakışacak en iyi 20 yemek önerisi ve tarifleri

11 Ayın Sultanı Ramazan'ın gelmesiyle Müslümanlar bugün ilk orucunu tutuyor. Bununla birlikte iftar vakti ne pişirsem diye internetten araştırma yapılıyor. Biz de sizler için haberimizde Ramazan menüleri ana yemek önerileri'nde bulunduk. İşte sizler için hazırladığımız Ramazan'a yakışacak en iyi 20 yemek önerisi ve tarifleri...

RAMAZAN MENÜLERİ ANA YEMEK ÖNERİLERİ

Ramazan ayı Müslümanların yardımlaştığı, birbirinin halinden anladığı, ibadetlerin daha sık yapıldığı ve duaların kabul olduğu aydır. Bu ayda Müslümanlar tarafından ibadet etmek için oruç tutulur. Sahura kalkıldıktan sonra iftar saatine kadar geçen 15 saat içinde oruç tutulur. Ardından akşam ezanının okunmasıyla oruçlar açılır.

Burada en önemli konulardan biri, 15 saat aç kaldıktan sonra iftar sofrasında ne yeneceğidir. Müslümanlar bu konu ile ilgili her yıl araştırma yapmaktadır. Saatlerce tutulan oruçtan sonra bir anda çok yemek veya yağlı yemek insan vücuduna zararlı olacaktır. Özellikle ağır kızartmalar, iftar sofrasında bulunmaması gereken yiyeceklerin arasında yer alıyor. Eğer tüketilecekse de aşırıya kaçmadan tüketilmekte fayda var.

RAMAZAN'A YAKIŞACAK EN İYİ 20 YEMEK ÖNERİSİ VE TARİFLERİ

1) NOHUTLU PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı tuz

3 su bardağı sıcak su

1 su bardağı haşlanmış nohut

Tuz

YAPILIŞI:

Nohutlu pilav yapmak için pirinçleri ayıklayın.

15-20 dk tuzlu ve ılık suda bekletin.

Tencereye sıvı yağ ve tereyağı ekleyin.

Tereyağı eriyince pirinçleri ilave edin.

Pirinçleri kavurduktan sonra kaynamış su ilave edin.

Tuz ve tavuk suyunu içine atın.

Haşlanmış nohutları ilave edin.

Afiyet olsun...

İSLİM KEBABI TARİFİ

MALZEMELER

4 adet orta boy patlıcan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy domates

2 adet orta boy yeşil biber

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet orta boy kuru soğan(rendelenmiş)

4 yemek kaşığı galeta unu

2 diş sarımsak(ezilmiş)

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates(rendelenmiş)

1 diş sarımsak(ezilmiş)

1/2 su bardağı sıcak su

1/2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Patlıcanı alacalı şekilde soyup 15-20 dk tuzlu suda bekletin.

Patlıcanları tuzlu sudan çıkarıp kurulayın.

Patlıcanları boyundan ince şeritler halinde doğrayın.

Kıymaya bir soğan rendeleyin.

Ardından Yumurta, galeta unu, sarımsak, tuz ve diğer baharatları da ekleyip yoğurun.

Köftelere elinizle şekil verip kızartın.

Başka tavada patlıcanları kızartın.

Patlıcanların yağını havlu yardımıyla çekin.

İki adet patlıcanın içine kızarttığınız köfteyi sarın.

Kürdan yardımıyla parçaların dağılmamasını sağlayın.

KÖRİ SOSLU TAVUK TARİFİ

MALZEMELER

Göğüs tavuk

1 paket krema

Tereyağı, tuz, soğan

2 çay kaşığı köri sosu

İsteğe göre baharat, biber

YAPILIŞI

Göğüs tavuğu küp halinde doğrayın

Dilimlediğiniz soğanları yağlı tavaya atın pembeleşene kadar bekleyin.

Dilimlediğiniz biberleri soğan ile kavurun.

Tavukları soğan ve biberi kavurduğunuz tavaya ilave edin.

Tavukları pişirin.

Kremayı ilave edin.

Köri sosunu ilave edin.

Kıvamını alana kadar karıştırın.

Afiyet olsun...

ISPANAKLI BÖREK TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un

1,5 çay kaşığı kabartma tozu

Tuz, pul biber

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

100 gram ıspanak(kökleri kullanılmayacak)

YAPILIŞI

Ispanağı iyice yıkayın.

İncecik doğrayın.

Yumurta, süt, yağ ve tuzu çırpın.

Unu ekleyip kabartma tozunu içine döküp iyice çırpın.

Kaşar peyniri, ıspanağı, pul biberi ilave edip karıştırın.

Tavayı az yağlayıp harcı döküp iyice yayın.

Orta ateşte pişirin.

Spatulayla kenarını kaldırıp kontrol edin.

İki tarafı da kızartın.

Afiyet olsun...

PATLICANLI GÖZLEME TARİFİ

MALZEMELER

1 buçuk su bardağı ılık su

Tuz

Yarın paket instant maya

1 yemek kaşığı zeytinyağ

Aldığı kadar un

4 adet patlıcan

2 adet biber

3 adet domates

1 adet soğan

Zeytinyağ

Tuz

Maydanoz

YAPILIŞI

Malzemeler ile hamuru yoğurun.

Unu kıvama göre ayarlayın.

İç harcı için tüm malzemeleri rondodan geçirin.

İlk soğanları sonra patlıcanları ve biberleri ekleyin.

Soğan ve biberi kavurup patlıcanı ilave edin.

Domatesleri üzerine atıp pişirin.

Harç soğuduktan sonra hamuru bezelere ayırıp açın.

İçine harcı koyup kapatıp tavada pişirin.

Afiyet olsun...

TAVUKLU, BADEMLİ İÇ PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

2 su bardağı pirinç

1 küçük kase badem

1 çay tabağı kuş üzümü

Tuz, karabiber, az tarçın

İnce kıyılmış maydanoz

3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Pirinçleri ıslatıp yirmi dakika bekletin.

Badem ve kuş üzümünü de kaynar suda bekletin.

Tavuğu haşlayın.

Pirinci süzün ve bir kaç posta halinde yıkayın.

Tereyağını pilav tenceresine alıp eritin, içine kabuğunu soyduğunuz bademleri alın ve kavurun.

Bademler kavrulunca pirinci ekleyin ve kavurmaya devam ben bu aşamada çok az şeker ve limon suyunu ekleyin.

2. 5 bardak kaynar suda ekleyip, tencerenin kapağını kapatın.

O sırada pişen tavuğu didikleyin.

Demini alan pilava tavuk etini, kuş üzümünü, ince doğranmış maydanozu ve baharatları alıp bir sefer döndürün.

Afiyet olsun...

FIRINDA SEBZELİ BAGET TARİFİ

MALZEMELER

8 adet baget

1 adet patates

3 adet havuç

2 adet kuru soğan

3 adet sivri biber

2 adet domates

3-4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 su bardağı bezelye

1 su bardağı kaynar su

Kırmızı toz biber, kekik, tuz

YAPILIŞI

Kuru soğanı soyup halka halka kesin.

Fırın tepsisinin en altına yerleştirin.

Havuçları yıkayarak soyun ve halka halka kesip soğanların üzerine serpiştirin.

Patatesi soyun. Halka halka kesip tepsiye yerleştirin.

Bezelyeyi ve sarımsakları da koyun.

Tavuk bagetleri yıkayıp suyunu süzdürün. İki yerinden ufak bıçak darbesi vurun ve sebzelerin üzerine yerleştirin.

Üstünü domates halkaları ve sivri biberle süsleyin.

Derin bir kabın içerisine bir su bardağı sıcak su alın

Biber ve domates salçasını ekleyin.

Kekik ve tuzunu katın. Karıştırarak salçayı hazırlayın.

Yemeğin üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 40 dakika pişirin.

Afiyet olsun...

KAĞIT KEBABI TARİFİ

MALZEMELER

500 gram dana veya kuzu eti (Kuşbaşı doğranmış)

2 adet orta boy havuç

2 adet orta boy patates

1,5 su bardağı bezelye

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz, kekik, kimyon, pul biber

YAPILIŞI

Eti düdüklü tencerede suyunu çekene kadar kavurun, etin üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin kapağını kapatıp 25 dakika haşlayın.

Et haşlanırken bir kaba patatesleri küp küp doğrayın, havuçları yarım ay şeklinde veya küp doğrayın, bezelyeyi ekleyin.

Etler haşlanınca kevgir yardımı ile diğer sebzelerin yanına yanına alın salça, zeytinyağı ve baharatları ilave edin karıştırın.

Yağlı kağıdın tam ortasına karışımdan 1 kişiye yetecek şekilde doldurun ve 4 taraftan kağıdı katlayıp ters çevirin tepsiye dizin. Kağıdın ortasına bıçakla küçük bir delik açın.

180 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişirin.

Fırından çıkınca ortasını makas yardımıyla pencere şeklinde kesip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

YOĞURTLU YEŞİL MERCİMEK SALATASI

MALZEMELER

1,5 su bardağı yeşil mercimek

1 parça tavuk göğsü

1 çay bardağı iri kıyılmış ceviz

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı mayonez

Pulbiber

Tuz

YAPILIŞI

Öncelikle mercimeklerimizi ve tavuk göğsümüzü ayrı tencerelerde haşlayın.

Ardından haşlanan mercimeğimizi süzün.

Haşlanan tavuklarımızı parçalara ayırın.

Bir kapta yoğurt, mayonez ve tuzu karıştırın.

Üzerine geri kalan malzemelerimizi de ekleyelim ve karıştırıp servis edin.

Üzerini kıyılmış maydanoz ve pulbiber ile süsleyin.

Afiyet olsun...

HAVUÇLI KABAKLI MEZE

MALZEMELER

5 adet havuç

3 adet kabak

340 gram konserve mısır

10 adet ortaboy kornişon turşu

2 adet közlenmiş kapya biber

Dereotu

Yoğurt

2 diş sarımsak

Mayonez

Karabiber

Tuz

YAPILIŞI

Havuçları rendeleyin ve sıvı yağda 3-4 dakika soteleyin.

Soğuması için kıyıya alın.

Kabakları soteleyin ve soğuması için kıyıya alın.

Biber ve kornişon turşuları minik minik doğrayın.

Kaba havuçları, kabağı, mısırı, turşuyu ve dereotunu alın.

Sos için gerekli kadar yoğurdu ayrı bir kaba alın ve üzerine mayonez, karabiber, rendelenmiş sarımsağı ve tuzu ekleyip karıştırın.

Malzemelerin üzerine dökün ve iyice karıştırıp servis edin.

Afiyet olsun...

ŞEHRİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı tavuk suyu

1 çay bardağına yakın tel şehriye

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı limon suyu

haşlanıp didiklenmiş göğüs eti

3 su bardağı sıcak su

tuz

pul biber

karabiber

nane

YAPILIŞI

Tavuk suyuna 3 su bardağı kadar su ve didiklenmiş tavuk etlerini ekleyip kaynatın.

İçerisine tel şehriyeleri ilave edip karıştırın.

Limon suyu, un ve az miktarda suyu çırparak çorbaya ilave edin.

Şehriyeler pişmeye yakın tuz, nane, isteğe bağlı pul biber ve karabiber serperek 5 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Afiyet olsun...

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 tatlı kaşığı pirinç

1 tatlı kaşığı bulgur

2 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı nane

2 diş sarımsak

1 orta boy soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

2 litreye yakın sıcak su

Tuz

YAPILIŞI

Düdüklü tencerede önce rendelemiş olduğumuz soğanı ve ezmiş olduğunuz sarımsağı tereyağında kavurun.

Soğanlar kavrulunca naneyi, kırmızı biberi ve salçayı ilave edin.

Kavurmaya devam edin.

Yıkadığımız mercimeği, pirinci, bulguru ve tuzunu da ilave ederek karıştırın.

Başka bir tarafta kaynamakta olan 2 litreye yakın suyu üzerine boşaltın.

Düdüklünün kapağını ve düdüğünü kapattıktan sonra 10 dakika pişirin.

Afiyet olsun...

SOSLU MAKARNA TARİFİ

MALZEMELER

1 paket makarna

3 orta boy domates

1 orta boy kuru soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tereyağ

5,5 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kekik

YAPILIŞI

Geniş tavaya yada tencereye yağı ekleyin.

Üzerine yemeklik doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyip kavurun.

Kabuklarını soyup küp küp doğradığımız domatesi ekleyelim karıştırın.

Kapağını kapatıp domatesler yumuşayana kadar pişirin.

Hazır olan sosumuzun üzerine baharatları ekleyip karıştıralım.

Sos üzerine makarnayı ekleyin.

Karıştıralım suyunu ekleyin.

Kapağını kapatın, orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Afiyet olsun...

BUĞU KEBABI TARİFİ

MALZEMELER

4 adet tavuk göğsü

2 adet kapya biber

1 adet büyük soğan

1 kase domates sosu

1 büyük kase garnitür (Bezelye, havuç)

Tuz, karabiber, pul biber

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağ

3 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

Karabiber, tuz

Rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Tencereye sıvı yağ alıp ısıtın

Soğanları küp küp doğrayıp içine ilave edin, karıştırın.

Tavukları küp küp doğrayıp içine ilave edin, karıştırın.

Kapa biberi doğrayıp tencereye ilave edin, karıştırın.

Domates sosu ekleyip karıştırın.

Garnitürleri ilave edip karıştırın.

Baharatlarını ilave edip karıştırıp ocaktan alın ve yemeği fırın tepsisine yerleştirin.

Beşamel sos için; tereyağ tencereye alıyoruz eritiyoruz unu ilave edip kavurun.

Sütünü koyup karıştırmaya devam edin, yoğunlaşınca tuz ve karabiber ekleyip karıştırıp ocaktan alın ,yemeğin üzerine dökün.

En üste kaşar peyniri ilave edip 10-15 dk fırında pişirin.

Afiyet olsun...

YEŞİL MERCİMEKLİ BULGUR PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı yeşil mercimek (akşamdan suda bekletilmiş)

1. 5 su bardağı bulgur

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Pulbiber

3 kuru soğan

1. 5 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Soğanları robottan geçirin.

Tavaya yağ alıp soğanları ekleyip kavurun.

1 tatlı kaşığı biber salçası ilave edip kavurun.

Soğanların yumuşamasını bekleyin.

Kaynayan mercimekler yumuşak mı diye kontrol edin, öyleyse üzerine yıkanıp süzülmüş bulguru ilave edip karıştırın.

Baharatları ekleyin.

Kapağını kapatıp 5 dk pişirin.

Kavrulan soğanı ekleyip karıştırın, kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekmesi için bekleyin.

Daha sonra ocağı kapatıp pilavı demlendirin.

Afiyet olsun...

NOHUTLU SULU KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

500 gr kıyma

1 adet soğan

2 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı köftelik bulgur

1 adet yumurta

Tuz ve baharatlar

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı ve sıvı yağ

Yeteri kadar su

Nane, isteğe bağlı pul biber

YAPILIŞI

Köfte için bulguru az ılık suyla ıslatın. Diğer malzemeleri ekleyerek sakız gibi olana kadar yoğurun. Daha sonra minik parçalar koparak yuvarlayın. Hafif unlayıp kenara alın. Tencereye yağı koyun, nane ve isteğe bağlı pul biber ide ekleyin. Üzerine salçayı ekleyip kavurun. Yeteri kadar sıcak su koyun, nohutları ekleyin. Üzerine köfteleri de ekleyip tuz ve baharatları koyun. Köfteler pişinceye kadar 20 dk kadar pişirin.

Afiyet olsun...

TAS KEBABI TARİFİ

MALZEMELER

1 kg kuşbaşı dana eti

2 adet soğan

1 adet havuç

2 adet ufak patates (veya 1 büyük)

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı şeker

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Ete tuz karabiber ve zeytinyağı ilave edin.

Ocakta iyice ısınmış tencereye eti alın ve yüksek ateşte pişirin.

Suyu çıkacak, et onu tekrar çekecek.

O ara soğan, patates ve havucu, sarımsağı doğrayın.

Et suyunu tamamen çekince biraz zeytinyağı ve tereyağı ilave edin. Soğanı güzelce orta ateşte kavurun. Un ilave edip spatula ile iyice karıştırın.

Patates, havuç ilave edin. Salça ilave edin 1-2 dk daha kavurun. Yarım su bardağı kadar su ilave edip unu açın.

Et hizasında olacak şekilde su ilave edin. Fazla koymayın ki sosu yoğun ve kıvamlı kalsın. Defne yaprağı, tuz karabiber şeker ilave edin.

Kapağını kapatın ve en kısık ateşte havuç ve patates pişene kadar pişirin.

Afiyet olsun...

TAVUKLU SEBZE KEBABI TARİFİ

MALZEMELER

1 soğan

1 kırmızı biber

2 yeşil biber

1 domates

1 patates

1 adet tavuk göğsü

Tuz

Kekik, karabiber, pulbiber, kırmızı toz biber

Yarım çay bardağı su

1 yemek kaşığı salça

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Soğanları doğrayın.

Kırmızı biber, yeşil biber, domates ve patatesi alın.

Üzerine küp küp doğradığımız tavuk göğsünü de ilave ederek baharatları ekleyin ve karıştırın.

Salçayı su ile açın ve son olarak sıvı yağı da ekleyin, tekrar karıştırın.

Fırın tepsimize hazırladığımız sebzeli et karışımımızı dökelim. Fırın kağıdı kullanabilirsiniz.

Üzerine 1 tane daha fırın kağıdı serelim ve kenarlarını açılmayacak bir şekilde katlayalım.

Yemeği önceden ısıtılmış 190°C fırında 30 dakika kadar pişirin.

Pişen yemeğimizin üzerindeki fırın kağıdını alın ve üzeri kızarana kadar tekrar fırına verin.

Afiyet olsun...

BEŞAMEL SOSLU KÖFTE

MALZEMELER

500 kg kıyma

1 su bardağı çekilmiş ekmek içi (yada galeta unu )

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

1 diş rendelenmiş sarımsak

1 adet rendelenmiş soğan

1 yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

6-7 adet patates

2 yemek kaşığı tereyağ

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

tuz

kara biber

150 gram kaşar peyniri

YAPILIŞI

Patatesleri soyup bir küp küp doğrayın

Ocakta yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Haşlanan patatesleri bir çatalla yada bir aparatla ezin.

Püre haline getirdikten sonra tereyağ tuz karabiber ekleyip güzelce karıştırın.

Biraz soğuduktan sonra elde kartopu büyüklüğünde yuvarlayın.

İçini oyarak cam kaba yerleştirin.

Kıymanın içine bütün malzemeleri ekleyip yoğurun.

Köfte harcımızdan ceviz den biraz daha büyük parçalar alarak misket şeklinde yuvarlayarak şekil veriyoruz kızgın yağda kızartıp patateslerin orta kısmına koyun.

Beşamel sos için; tereyağ uygun bir kaba alın un ekleyip ocakta hafif rengi dönene kadar kavurun.

Daha sonra süt ekleyip karıştırın ardından tuz ve karabiber ekleyip tekrar karıştırın koyu olursa süt ekleyin.

Kaynadıktan sonra ocaktan alıp köftemizin üzerini tamamen kapatacak şekilde gezdiriyoruz

Üzerine kaşar peyniri serpip 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...

FIRINDA SOSLU KAŞAR KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Bir tutam maydanoz

1 adet yumurta

600 g kıyma

1 çay bardağı galeta unu

Tuz

Karabiber

Pul biber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 adet domates

1 yemek kaşığı salça

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Yarım su bardağı sıcak su

Sıvı yağ

Kaşar peyniri rendesi

YAPILIŞI

Soğanı 3-4 parçaya ayırın ve rondoya alın.

Üzerine sarımsağı, maydanozu ve yumurtayı ekleyip rondodan geçirin.

Yoğurma kabına kıyma, rondodan geçirdiğimiz malzemeler, galeta unu, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek güzelce yoğuralım.

Kıymalı harcımızdan parçalar alıp ve köfteyi şekillendirin.

Hazırlanan köftelerin üzerini streçleyerek buzdolabına kaldırın ve 2 saat dinlendirin.

Bu esnada sosunu hazırlayın. Bunun için uygun bir tavaya sıvı yağı alın.

Üzerine, rendelenen domatesleri ekleyin.

Domatesler suyunu çekmeye başladığında salçayı, rendelenen sarımsağı, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın.

Sıcak suyu da ilave ederek 5 dakika kadar pişirin.

Kızdırılan sıvı yağa köfteleri alın, çevirerek arkalı önlü kızartın.

Kızaran köfteleri havlu kağıt üzerine alın daha sonra köfteleri fırın kaplarına paylaştırın.

Üzerlerine pişirdiğimiz domates sosunu gezdirelim.

Ardından 180°C de ısıtılan fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.

Daha sonra köfteleri fırından alın ve üzerine kaşar peyniri serpin.

Peynirler eriyip kızarana kadar tekrar fırına verin.

Afiyet olsun...