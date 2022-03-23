Ramazan neden 11 ayın sultanı? 11 ayın sultanı nedir? Ramazan ayına neden 11 ayın sultanı denilmiştir?

'Ramazan neden 11 ayın sultanı? 11 ayın sultanı nedir?' soruları mübarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte internet arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında yer almaya başladı. Bu yıl 2 Nisan 2022 Cumartesi gecesi itibarıyla başlayacak Ramazan ayı 2 Mayıs 2022'ye kadar sürecek. Peki Ramazan ayına neden 11 ayın sultanı denilmiştir? İşte akıllara takılan o sorularla ilgili cevaplar...

11 AYIN SULTANI NEDİR?

11 ayın sultanı Hicri Takvim baz alınarak Ramazan ayı için kullanılan bir ifadedir. Hicri Takvim'de aylar Muharrem Ayı, Safer Ayı, Rebiülevvel Ayı, Rebiülahir Ayı, Cemaziyelevvel Ayı, Cemaziyelahir Ayı, Recep Ayı, Şaban Ayı, Ramazan Ayı, Şevval Ayı, Zilkade Ayı, Zilhicce Ayı olarak sıralanmaktadır. Bu takvim içerisinde yer alan Ramazan ayının diğer ayların sultanı olduğu ifade edilmektedir.

RAMAZAN NEDEN 11 AYIN SULTANI?

Ramazan ayında İslam aleminin birçok önemli olayı gerçekleşmiştir ve ibadetin de en yoğun yapıldığı dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuran’ı Kerim, bu ayda inmiştir. Bununla birlikte

"Ramazan ayı içerisinde insanlar için hidayet rehberi, doğruyu gösteren apaçık belgeleri kapsayan ve hak ile batılı birbirinden ayıran kitap olarak Kur'an'ın indirilmiş olduğu aydır. Sizden kim bu aya erişirse onda oruç tutsun. Kim de hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günlerin sayısınca başka günlerde tutar. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez." Bakara/185

Kuran'ı Kerim'in indirilmesi kadar bu olayın gerçekleştiği gece yani Kadir Gecesi de önemlidir. Bu özel günün de Ramazan ayına denk gelmesi bu ayın önemini artırmaktadır.

RAMAZAN AYINA NEDEN 11 AYIN SULTANI DENİLMİŞTİR?

Ramazan ayı diğer 11 aydan daha çok ibadet edilen ve önemli olaylara yer veren bir ay olduğu için geriye kalan 11 ayın sultanı olduğu, bu ayda yapılan hayırların, ibadetlerin ve ahlaki davranışların diğer aylardan daha önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu sebeple her yıl '11 ayın sultanı Ramazan' cümlesini sık sık duyabilirsiniz.