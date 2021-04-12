Ramazan öncesi Çaldıran'da fiyat denetimi yapıldı

Çaldıran Belediyesi ekipleri; market ve manav ile unlu mamul üretiminin yapıldığı yerlerde yaptıkları denetimlerde, satılan ürünlerin satış fiyatıyla fatura tutarlarını karşılaştırarak olası fahiş artışının önüne geçiyor. Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İlçe ,İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerin İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda yapıldığını belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Dünyada etkili olan pandemi dolayısıyla denetimlerimiz devam ediyor. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda Ramazan ayında vatandaşlarımızın ürünleri fahiş fiyatlarda almamaları konusunda ilçede geniş çaplı denetimler yapıyoruz. Fahiş fiyat denetimlerimiz özellikle temel gıda ve manav gibi ürünlerin satıldığı yerlerde devam edecek. Satış fiyatıyla fatura tutarlarını karşılaştırarak olası fahiş artışların önüne geçiliyor. Amacımız halkımızın kaliteli ve sağlıklı ürünleri olası değerinde tüketmelerini sağlamaktır. Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri eşlik ediyor.Halkımızın tüketim ürünlerini fahiş fiyatlarda almalarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bu rutin uygulamalarımız Ramazan ayı boyunca aralıksız devam edecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı