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  3. Ramazan öncesi tok tutan ürünler Ağrı'da satışta

Ramazan öncesi tok tutan ürünler Ağrı'da satışta

Ağrılı esnaf Ramazan öncesi oruçluyken tok tutabilecek ürünleri satışa sundu.

Ramazan öncesi tok tutan ürünler Ağrı'da satışta

Ağrı'da Ramazan öncesi sebze pazarında stantlarını kuran esnaf, oruçluyken tok tutabilecek ürünleri satışa sundu. Esnafın kendi köylerinde ürettiği çeşitli peynir ve yağlar sahur için tezgahlarda yerini alırken vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor.

"GÜN BOYU AÇLIK HİSSETMEZSİNİZ"

Sebze pazarında satış yapan esnaf Yılmaz Demir, sattığı ürünlerin tamamen organik olduğunu ve bu ürünlerin sahurda tüketildiğinde gün boyu tok tutabileceğini söyleyerek, "Bundan 5 sene önce kadar Ramazan'a yakın biz burada 3 kişi müşterilere yetişemiyorduk. Belimizi doğrultamıyorduk. Ama şimdi pandemiden dolayı satışlarımız biraz düştü. Bizim peynirlerimiz organiktir. Tamamen köy ürünüdür. Mandıra ve katkı maddesi bizim ürünlerimizde yok. Bizim doyurucu yağlarımız var. İçerisinde tamamen organik ürünler var. Bunları sahurda tükettiğiniz zaman gün boyu açlık hissetmezsiniz. O yüzden biz bu ürünleri Ramazan'da tavsiye ediyoruz. Doktorlar eskiden tereyağı yemeyin diyordu. Ama şimdi tereyağı tüketin diyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ramazan öncesi tok tutan ürünler Ağrı'da satışta

Ramazan öncesi tok tutan ürünler Ağrı'da satışta

Ramazan öncesi tok tutan ürünler Ağrı'da satışta

Ramazan öncesi tok tutan ürünler Ağrı'da satışta

Ramazan öncesi tok tutan ürünler Ağrı'da satışta

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