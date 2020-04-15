11 ayın sultanı Ramazan ayı bizleri bu sene de şereflendirdi. Ramazan ayı deyince ilk akla gelenlerden birisi ve iftar sofralarının vazgeçilmezi pide tarifleri internette merakla araştırılmaya başlandı. Peki Ramazan pidesi nasıl yapılır? Tüm merak edilenler haberimizde.

RAMAZAN PİDESİ NEDİR?

Ramazan pidesi, Türk mutfağında yer alan bir çeşit mayalı, yassı ekmektir. Ramazan pidesi Ermenistan'daki matnakaş ile benzerlik gösterir. Matnakaş üzerinde susam ve çörek otu bulunmaz. Türkiye'deki ramazan pidesinin üstüne yumurta da sürülebilir.

RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Ramazanın vazgeçilmezi Ramazan pidesinin yapılışı aşağıdadır:

Ramazan Pidesi Malzemeleri Nelerdir?

2 su bardağı süt

1 paket maya

Yarım tatlı kaşığı şeker

Yarım su bardağı ılık su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz

5-6 su bardağı un



Şekillendirmek için:

1 yemek kaşığı un

5-6 yemek kaşığı su



Üzeri için:

1 yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı yoğurt

Susam

Çörek otu

RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI NASILDIR?

Maya, süt ve şekeri yoğurma kabına alıp maya eriyene kadar bekleyin.

Sırasıyla diğer malzemeleri ilave edin ve elinize yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru 40 dakika kadar mayalandırın.

Mayalanan hamuru iki ya da üç parçaya bölün.

Tezgahı ve elinizi unlayıp parçaları elinizle çekerek açın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serip elinizle açtığınız pideleri tepsiye koyun.

Un ve suyu karıştırın. Elinizi sık sık bu unlu suya batırıp önce kenarlarına sonra ortaya bastırarak pidenin üzerine baklava deseni yapın.

Yumurta sarısı, sıvı yağ, süt ve yoğurdu çırpıp pidelerin üzerine sürün.

Çörek otu ve susam serpip 200 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

RAMAZAN PİDESİ HAMURUNUN PÜF NOKTASI NEDİR?

Ramazan pidelerinin içerisinde normal unun yanında durum buğdayı da kullandığını bu durumun daha sağlıklı olduğunu bildiren Ataman, "Çünkü, Ramazan'da hem sağlıklı beslenmek istiyoruz hem de herkesin derdi 'tok tutsun, acıkmayalım', durum buğdayının glisemik indeksi düşük olduğu için yiyoruz ama acıkmıyoruz. O yüzden de diyoruz ki bu yıl bütün pidelere durum buğdayı ekleyelim. Hem sağlıklı olalım, hem de acıkmayalım" ifadelerini aktardı. Hamurun bir diğer püf noktasının bulamaçla(yumurta ve süt) hamuru açmak olduğunu anımsatan Ataman, "Geleneksel olarak yumurtayla hamur açılıp tırnaklanıyor. Ancak bazıları yumurtayı istemeyebiliyor. Bu yüzden bulamacı un ve suyla da yapabiliriz. Orada da püf noktası un ve suyun kaynar derecesinde gelmeden ateşin üzerinde ısıtılarak bir miktar yoğrulması, bir miktar pişirilmesi" şeklinde konuştu.

RAMAZAN PİDESİNİN PARLAK OLMASI İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Ramazan pidesinin parlak görünmesi için birden fazla yöntem vardır.

*Yumurta sarısı

*Yumurtanın bütünü

*Un ve kaynar sudan oluşan bulamaç

*Yoğurt

Hamurun parlak olması için üstünün nemli olması gerekir ve üzerine istenilen malzeme sürüldükten sonra tırnak vurup varsa buhar vererek pişirmek pidenin üzerinin parlak olmasını sağlar.

RAMAZAN PİDESİNİN BAYATLAMAMASI İÇİN NE YAPMALIDIR?

Ramazan pidesinin geç bayatlamasını istiyorsak yüksek glutenli un kullanmak gerekir. Ayrıca su miktarını kilogram başına 700 ml’yi geçmeyecek şeklinde ayarlamak gerekir. Hamuru yoğururken de fazla ısıtmamak gerekir.

RAMAZAN PİDESİ KİLO ALDIRIR MI?

Aynı zamanda beyaz undan yapılan ramazan pidesinin pilav ve makarna gibi iştah açıcı olduğu uzmanlar tarafından açıklandı. Oruçluyken ‘daha fazla pide yesem daha rahat oruç tutarım’ düşüncesine kapılanlar için tam tersi bir durum söz konusu. Eğer pideyi çok tüketirseniz acıkma ihtimaliniz o kadar çok artacaktır.

İftarda orucunuzu çorbayla açmaya özen gösterirken yanında ekmek veya pide tüketmeyin. Mideyi yarım saat kadar dinlendirdikten sonra iftara devam etmeyi unutmayın! Pideyi yalnız iftarda avuç içi kadar yemeniz metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.

RAMAZAN AYININ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.

Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir.

Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da "…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar.

Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.