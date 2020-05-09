Ramazan Sevinci programındaki eşcinsellik ve zina yorumu dikkatlerden kaçmadı!

İstanbul emekli Başvaizi Mustafa Akgül, TRT 1’de yayınlanan Ramazan Sevinci adlı programda,''Bana göre bardağı taşıran şey, zinanın suç olmaktan çıkarılması ve eşcinselliğin normal kabul edilmesi, bu bir insan hakkıdır veya insan tercihidir diye normal ilan edilmesi bardağı taşırmıştır" dedi.