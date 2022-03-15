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Ramazan sofralarının vazgeçilmezine zam! Ramazan pidesi fiyatları yüzde 66 arttı!

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatı ile ilgili açıklama İstanbul Fırıncılar Odası'ndan geldi. 330 gram sade pide 6 lira, susamlı, yumurtalı 415 gram olanın fiyatı ise 9 TL olarak belirlendi.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezine zam! Ramazan pidesi fiyatları yüzde 66 arttı!

Ramazan ayı 2 Nisan'da başlıyor.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı. 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak. 

YÜZDE 66 ZAMLANDI

Sözcü'nün aktardığı habere göre; geçtiğimiz yıl İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 4 TL olarak belirlenmişti. Yani vatandaş pideyi geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 66 zamlı alabilecek. 

Ramazan sofralarının vazgeçilmezine zam! Ramazan pidesi fiyatları yüzde 66 zamlandı!

"15 GÜNDÜR SAHADA UN YOK"

Özellikle son aylarda yaşadıkları zorlukları hatırlatan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Çevik, “Her geçen gün maliyetler yükseliyor. Dolayısıyla aldığımız fiyat da parça parça bitmiş oluyor” dedi. 

Çevik, belirledikleri pide fiyatına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: 

Ramazan sofralarının vazgeçilmezine zam! Ramazan pidesi fiyatları yüzde 66 zamlandı!
 
"Devlet destekli un 220 TL, piyasa fiyatı  450 TL. Yüzde 100 zamlı. İki katı yani… Eğer TMO desteklemeye devam ederse pidede belirlenen bu fiyatlar kurtarır. Devam etmezse kurtarmaz. 

Devletimiz fırıncıya destekli un verdiği sürece bu fiyat kurtarır ama devletimiz fırıncıya destekli un vermezse, uygun fiyatlı un vermezse fırıncı buradan para kazanamaz.  Bize söylenen unda verilen bu desteğin Mayıs ayına yani mahsule kadar kesilmeyeceği yönünde… Yani Ramazan ayında devam edeceği söyleniyor. 
 
Ama şu anda fırıncı un bulamıyor. Bir sorun var. Fırıncı una ulaşmakta zorlanıyor. Meslektaşlarımız sürekli bizi arıyorlar. Devlet destekli un alamıyoruz, değirmenler bize un vermiyorlar diye söylüyorlar son 15 gündür. 

Bakanlığın ve TMO'nun açıklamalarını takip ettiğimizde, görüştüğümüzde Mayıs ayına kadar desteğin devam edecek deniliyor. Ama sahada maalesef bu böyle değil. 15 gündür maalesef fırıncı un bulamıyor. 15 gündür un yok.  Bu sorun Ramazan ayını etkileyebilir mi bilemiyorum. Açılacak deniyor ama sahada un yok şu anda."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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