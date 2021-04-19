Malatya'da herkes tarafından sevilen Mersedes Kadir anısına fotoğraf sergisi açıldıKontak kapattılar! Nakliyecilerden sınır ötesindeki ayakbastı parasına tepkiSami Özer kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?Ümraniyespor - Ankaraspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izleOto yıkamacılarda çamur bereketi! Çamur yağışı onlara yaradıIrak'ta çöplük alan aşevine dönüştü: İhtiyaç sahiplerine iftar veriliyorAlanya’da kısıtlamayı ihlal ettiler, ceza yediler!Giriş çıkışlar kapatıldı! Çanakkale'de bir köy 14 günlük karantinaya alındıABD’de halka açık akvaryumdaki vizonlarda Covid-19 tespit edildiABD’nin desteklediği girişimcilik projesi! Tarımda Yenilikçi Drone Uygulamaları projesi ödül getirdi
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. RAMAZAN
  3. Ramazan topunun yerini ses bombası aldı

Ramazan topunun yerini ses bombası aldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye Ramazan ayında iftar vakitlerini duyurmak için ses bombası kullanıyor.

Ramazan topunun yerini ses bombası aldı

Emet Belediyesi iftar vaktini haber vermek üzere atılan eski döküm savaş topunun yerine, kullanımı kolay, güvenli ve ucuz olan ses bombasını tercih ediyor. Kontrollü bir şekilde patlatılan ses bombasının parça tesirinin olmadığını ve gökyüzünde patladığından kullanıcıya zarar vermediğini belirten Emet Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri, "Her gün iftar vakti düzenli olarak akşam ezanının okunmaya başlamasıyla birlikte ateşlenen ses bombası çıkardığı yüksek sesle vatandaşlarımıza iftarı haber vermektedir. Ses bombası kullanımı kolay, güvenli ve ucuzdur. Bomba fitilinin ateşlemesinin ardından 70 metre yüksekliğe ulaştıktan sonra patlamaktadır. Ayrıca eski toplardan daha fazla ses çıkarttığı için ses bombasının sesi ilçeye yakın köylerimizde de rahatlıkla duyulmaktadır" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Ramzan topunun yerini ses bombası aldı

Ramzan topunun yerini ses bombası aldı

Ramzan topunun yerini ses bombası aldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT