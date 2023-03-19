Ramazan'a günler kale Kabe örtüsüne bakım yapıldı! Kisve-i Şerif'e altın ve gümüş ipliklerle ayetler işlendi!

Tüm İslam aleminin dört gözle beklediği 11 ayın Sultanı Ramazan'a sayılı günler kala Kabe örtüsünün her yıl olduğu gibi bu yıl da bakımı yapıldı.

YAYINLAMA
Google News
Ramazan'a günler kale Kabe örtüsüne bakım yapıldı! Kisve-i Şerif'e altın ve gümüş ipliklerle ayetler işlendi!

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Kabe Örtüsü Bakım İdaresi Müdürü Fahd el-Cabiri, söz konusu işlemlerde en yeni teknolojilerin ve uluslararası standartlarda en iyi materyallerin kullanıldığını söyledi.

Kabe Örtüsü Bakım İdaresi yetkililerinden Emced el-Hazimi de ramazan ayına sayılı günler kala Kabe örtüsünün ve örtüyü tutturmak için kullanılan bakır halkaların her gün incelenerek hızlı bir şekilde güçlendirilip bakımının yapıldığını belirtti. Kabe'nin örtüsü, çeşitli zamanlarda uygulanan bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının dışında her yıl hac mevsiminde arife günü değiştiriliyor. Yaklaşık 700 kilo saf ipek, 120 kilo gümüş ve altın kullanılan Kisve-i Şerif'in üzerinde altın ve gümüşten işlenmiş çeşitli ayet ve dualar bulunuyor.

Ramazan'a günler kale Kabe örtüsüne bakım yapıldı! Kisve-i Şerif'e altın ve gümüş ipliklerle ayetler işlendi!fxfexjtwaaaper2.jpgfxfexjtwaaaper2.jpg

İlgili Haberler
İklim aktivistleri sınırı aştı! İtalya'nın 700 yıllık tarihi Vecciho Sarayına boyalarla saldırdı! Belediye Başkanı engel oldu!
İklim aktivistleri sınırı aştı! İtalya'nın 700 yıllık tarihi Vecciho Sarayına boyalarla saldırdı! Belediye Başkanı engel oldu!
Bangladeş’te otobüs kazası: Çok sayıda ölü var
Bangladeş’te otobüs kazası: Çok sayıda ölü var
Paris sokakları alev alev yanıyor, binlerce kişi eylem için sokaklarda
Paris sokakları alev alev yanıyor, binlerce kişi eylem için sokaklarda
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İklim aktivistleri sınırı aştı! İtalya'nın 700 yıllık tarihi Vecciho Sarayına boyalarla saldırdı! Belediye Başkanı engel oldu!
İklim aktivistleri sınırı aştı! İtalya'nın 700 yıllık tarihi Vecciho Sarayına boyalarla saldırdı! Belediye Başkanı engel oldu!
Bangladeş’te otobüs kazası: Çok sayıda ölü var
Bangladeş’te otobüs kazası: Çok sayıda ölü var
Paris sokakları alev alev yanıyor, binlerce kişi eylem için sokaklarda
Paris sokakları alev alev yanıyor, binlerce kişi eylem için sokaklarda
Ekvador'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Ölü ve yaralılar var!
Ekvador'da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Ölü ve yaralılar var!
Son Haberler
Otomobille önce çarptı sonra sakinleştirmek için öperek teselli verdi!
Otomobille önce çarptı sonra sakinleştirmek için öperek teselli verdi!
Ramazan'a günler kale Kabe örtüsüne bakım yapıldı! Kisve-i Şerif'e altın ve gümüş ipliklerle ayetler işlendi!
Ramazan'a günler kale Kabe örtüsüne bakım yapıldı! Kisve-i Şerif'e altın ve gümüş ipliklerle ayetler işlendi!
Depremzedeler ve nakliyeciler birbirine girdi! Polis ekipleri zor ayırdı!
Depremzedeler ve nakliyeciler birbirine girdi! Polis ekipleri zor ayırdı!
Önce dövdüler sonra "bu değilmiş ya" deyip gittiler! Antalya'da trafikte yaşanan ilginç olay pes dedirtti!
Önce dövdüler sonra "bu değilmiş ya" deyip gittiler! Antalya'da trafikte yaşanan ilginç olay pes dedirtti!
Hırsızlar bunu da yaptı! Helikopter çalmaya kalktı uçuramayınca düşürdü! ABD'de akıl almaz hırsızlık girişimi başarısızlıkla son buldu!
Hırsızlar bunu da yaptı! Helikopter çalmaya kalktı uçuramayınca düşürdü! ABD'de akıl almaz hırsızlık girişimi başarısızlıkla son buldu!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Esed'a 10 yıl süreyle yaptırım uygulayacak!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Esed'a 10 yıl süreyle yaptırım uygulayacak!
Çok Okunanlar
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı
Akşener, Kılıçdaroğlu HDP ile görüşebilir bir sakınca yok, Muharrem İnce'nin ittifakın içinde olmasını isterim
Akşener, Kılıçdaroğlu HDP ile görüşebilir bir sakınca yok, Muharrem İnce'nin ittifakın içinde olmasını isterim
Kahramanmaraş'ta 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi!
Kahramanmaraş'ta 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi!
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Depremzedenin parasını çalan Rus arama kurtarma ekibi yakalanınca paraları camdan aşağı attı!
Depremzedenin parasını çalan Rus arama kurtarma ekibi yakalanınca paraları camdan aşağı attı!
ABD Eski Başkanı Donald Trump salı günü tutuklanacağını ifade etti! Destekçilerini sokağa çağırdı!
ABD Eski Başkanı Donald Trump salı günü tutuklanacağını ifade etti! Destekçilerini sokağa çağırdı!
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
RTÜK’ten Halk TV’ye terör örgütüne üye olmaktan hükümlüyü övmekten dolayı inceleme başlattı
RTÜK’ten Halk TV’ye terör örgütüne üye olmaktan hükümlüyü övmekten dolayı inceleme başlattı