Ramazan'a günler kale Kabe örtüsüne bakım yapıldı! Kisve-i Şerif'e altın ve gümüş ipliklerle ayetler işlendi!

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Kabe Örtüsü Bakım İdaresi Müdürü Fahd el-Cabiri, söz konusu işlemlerde en yeni teknolojilerin ve uluslararası standartlarda en iyi materyallerin kullanıldığını söyledi.

Kabe Örtüsü Bakım İdaresi yetkililerinden Emced el-Hazimi de ramazan ayına sayılı günler kala Kabe örtüsünün ve örtüyü tutturmak için kullanılan bakır halkaların her gün incelenerek hızlı bir şekilde güçlendirilip bakımının yapıldığını belirtti. Kabe'nin örtüsü, çeşitli zamanlarda uygulanan bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının dışında her yıl hac mevsiminde arife günü değiştiriliyor. Yaklaşık 700 kilo saf ipek, 120 kilo gümüş ve altın kullanılan Kisve-i Şerif'in üzerinde altın ve gümüşten işlenmiş çeşitli ayet ve dualar bulunuyor.