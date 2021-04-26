Ramazan'da akıl almaz olay! Vatandaşı sahura kaldırmak için girdiği mahallede 'hayalet' görüp kaçtı
Kahramanmaraş’ta akli dengesi yerinde olmayan 67 yaşındaki B.S. isimli bir kişi, sahurda vatandaşları uyandırmak için davulunu çalarak gelen Ramazan davulcusunu beyaz bir çarşaf giyerek korkuttu. Bir anda karşısında beyaz çarşaflı adamı gören davulcu ise davulunu bırakıp kaçtı. o anlar ise kameraya böyle yansıdı.
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26 Nisan 2021 Pazartesi 10:24
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