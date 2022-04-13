Oruç tutan vatandaşlar, Ramazan ayında tüm ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar ise, Ramazan ayında alkol içmenin ne kadar günah olduğunu merak ediyor. Ramazanda alkol içmek günah mı? Ramazanda alkol içmenin günahı diyanet soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları…

RAMAZANDA ALKOL İÇMEK GÜNAH MI DİYANET?

Ramazan ayında bazı vatandaşlar alkol içmenin günah olup olmadığını merak ediyor. Kötülüğün anası olarak bilinen alkol, Müslümanlar için sadece Ramazan ayında değil her zaman günahtır. Hz. Muhammed (S.A.V.) sarhoşluk veren bütün maddelerin alınması yasaklanmıştır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide 90)

RAMAZANDA ALKOL İÇMENİN GÜNAHI DİYANET

Ramazan ayında alkol içmenin günahını merak eden kişilerin, arama motorlarında sıkça araştırdığı görüldü. Hz. Muhammed (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: “Kim dünyada şarap içer de sonra tövbe etmezse, ahrette cennet şarabından mahrum olur.” Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: “Allah içkiye, onu dağıtana, içene, üzümünü sıkana, kendisi için sıktırana, taşıyana, kendisi için taşınana, satana, satın alana ve parasını yiyene lanet etsin.”

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