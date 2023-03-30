Ramazanda balıkçılar satışlardan memnun! "Kıymanın kilosu 300-350 lira olunca vatandaş balığa yöneldi"

Ramazan ayının ilk bir haftası geride kalırken Eskişehir'de vatandaşlar balıkçı tezgahlarındaki balık çeşitlerine yoğun ilgi gösterdi.

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Ramazanda balıkçılar satışlardan memnun! "Kıymanın kilosu 300-350 lira olunca vatandaş balığa yöneldi"

Eskişehir'de balıkçı esnafı, Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşların iftar sofralarında balığı daha çok tercih ettiğini söyledi.

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Ramazan ayının ilk bir haftası geride kalırken vatandaşlar balıkçı tezgâhlarına yoğun ilgi gösterdi. Tezgâhlarda sardalya ve palamutun kilosu 50 liradan, istavritin kilosu 70 liradan, hamsinin kilosu ise 100 liradan satılıyor.

"KIYMANIN KİLOSU 300-350 OLUNCA VATANDAŞ BALIĞA YÖNELDİ"

Satışlar hakkında bilgi veren balıkçı esnafı Erkan Aslanbenzer, Ramazanda satışların güzel ilerlediğini ifade ederek, "Ramazan satışlarımızı pek etkilemedi. Kıymanın kilosu 300-350 lira olunca vatandaş balığa yönelmeye başladı. Hamsinin kilosu 100 lira, uskumrunun 80 lira, palamutun 50 lira, istavritin 70 lira, sardalyanın 50 lira, somon balığının da 200 liradan satılıyor. Vatandaş adeta balığa hücum etti. Ramazanda vatandaş kıymayı alamayınca balığı tercih ediyor. En çok somon, uskumru, hamsi ve palamut satılıyor. Vatandaşlar bu balıkları tercih ediyor. Ramazandan sonra denizde avlanma sezonu kapanıyor. Ramazandan önce vatandaşlar balık yiyemedi. Balık yenmeyince de fiyatlar yarı yarıya düştü. 40-50 liraya hamsi sattık. Özellikle Ramazanda vatandaşlar balık almaya başlayınca fiyatlar biraz yükseldi ama yine de fiyatlar normal seviyede" diye konuştu.

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