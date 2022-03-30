Ramazanda hacamat yapılır mı? Hacamat yaptırmak orucu bozar mı? Ramazanda hacamat günleri ne zaman? soruları insanlar tarafından merak edildi. Haberimizde, merak edilen soruları ve konu başlıklarını sizler için derledik. İşte haberin detayları…

RAMAZANDA HACAMAT YAPILIR MI? HACAMAT YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Son zamanlarda ramazan ayının da yaklaşmasıyla birlikte insanlar tarafından sıkça merak edilen, ramazan ayında hacamat yaptırılıp yaptırılmaması konusunu sizler için açıklığa kavuşturduk. Ramazan ayında oruçlu halindeyken kan veren kişinin orucu bozulmaz. Eğer vücuda herhangi bir gıda kan vs gibi alım olursa oruç bozulur. Günümüz İslam araştırmacıları ve uzmanlara göre de, ramazan ayında hacamat yaptırılabilir ve hacamatın yaptırılması orucu bozmaz.

RAMAZANDA HACAMAT GÜNLERİ NE ZAMAN?

Hicri Takvim’de hacamat belirlenen günlerde yapılması daha makuldur. Hicri Takvim baz alınırsa, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) hacamat yaptırdığı günler ise şöyle: 16 Nisan Cumartesi, 18 Nisan Pazartesi, 20 Nisan Çarşamba, 26 Nisan Salı.

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