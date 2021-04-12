Ramazan'da kilo vermek mümkün mü? Ramazan ayında sağlıklı kilo verme yöntemleri

Ramazan ayının gelmesiyle oruç tutmaya hazırlanan Müslümanlar internette Ramazan'da kilo vermek mümkün mü? sorusunun cevabını arıyor. Biz de haberimizde soruların cevabını sizler için araştırıp derledik. Ramazan ayında sağlıklı kilo verme yöntemleri detayları haberimizde...

RAMAZANDA KİLO VERMEK MÜMKÜN MÜ?

Ramazan ayının gelmesiyle tutulan oruçların insan vücuduna büyük faydası olduğu biliniyor. Oruç tutulduğunda, sindirim sistemi uzun süre hareketsiz kalıyor. Bunun sonucunda vücut detoksa giriyor ve bu esnada dengeli beslenildiği takdirde kilo vermek mümkün oluyor.

RAMAZAN AYINDA SAĞLIKLI KİLO VERME YÖNTEMLERİ

Ramazan ayı, kişinin öğün saatlerinin tamamen değiştiği bir aydır. İftar ve sahur saatlerinde yemek kilo almak açısından riskli saatler olmasına rağmen dengeli beslenildiği takdirde Ramazan ayında kilo vermek kolaylaşmaktadır.

Ramazan ayında kilo vermek için iftarda öğünlerin tek seferde ve hızla yenmemesi gerekiyor. Öğünlerin yavaş yavaş ve azar azar yenmesi gerekiyor. İftarda çorba ve kahvaltılık gibi hafif yiyecekler yiyip ikinci öğünde tekrar yenilmesi önerilmekte.

İftardan sonra yürüyüş yapmak ve bol bol su içmek, Ramazan ayında zayıflamak isteyenlere önerilen tavsiyeler arasında yer alıyor. Öte yandan metabolizmayı hızlandıracak yiyecek ve içecekler tüketmek gerekiyor. Bu yiyeceklere; yeşil çay, salatalık, pul biber, yoğurt, limon, yumurta, elma sirkesi, ıspanak, tarçın, badem gibi protein gibi besinler örnek gösterilebilir.

Ramazan ayında zayıflamak isteyenlere bir diğer öneri olarak da sahura kalktıktan sonra hemen uyumamak gerektiği söyleniyor.