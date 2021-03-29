Koronavirüs salgını sürecinde 1 yılı geride bıraktık. Salgının seyrine göre yüz yüze eğitime zaman zaman ara verildi. Bu süreçte öğrenciler derslerini uzaktan eğitim şeklinde sürdürdü. Son olarak Şubat ayında öğrenciler 3 haftalık bir ara tatil yaptı. Şimdi de Ramazanda okullar tatil mi 2021? Ramazanda okullar kapanacak mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...

RAMAZANDA OKULLAR TATİL Mİ 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nisan ayındaki ara tatili, Şubat ayına eklediklerini belirterek Nisan'da tatilin olmayacağını bildirdi.

Selçuk, ''15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Ancak koronavirüs salgını seyrine göre bir değişiklik olabilir. Koronavirüs vakalarındaki artış yüz yüze eğitime ara verilmesine de neden olabilir. Kabine Toplantısından konuyla ilgili bir açıklama çıktığı anda detaylar haberimizde yer alacaktır.

2021 RESMİ TATİLLER

*1 ocak yılbaşı

*23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

*1 mayıs emek ve dayanışma günü

*12 mayıs ramazan bayramı arifesi (yarım gün)

*13 mayıs ramazan bayramı 1'nci günü

*14 mayıs ramazan bayramı 2'nci günü

*15 mayıs ramazan bayramı 3'üncü günü

*19 mayıs atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı

*15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü

*19 temmuz kurban bayramı arifesi (yarım gün)

*20 temmuz kurban bayramı 1'inci günü

*21 temmuz kurban bayramı 2'nci günü

*22 temmuz kurban bayramı 3'üncü günü

*23 temmuz kurban bayramı 4'üncü günü

*30 ağustos zafer bayramı

*28 ekim cumhuriyet bayramı arifesi (yarım gün)

*29 ekim cumhuriyet bayramı