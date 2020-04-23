Ramazanda sofralarını olmasa da iftar menülerini paylaşacaklar

BURSA (AA) - BÜŞRA NUR YILMAZ - Bursa'da "İyilik Benim Sofram Senin" adlı projesi kapsamında bir esnaf lokantası, ramazan ayında alınan her menüye bir menü ilave ederek, ikinci menüyü ihtiyaç sahipleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla iftar saati görevi başında olan kadın sağlık çalışanlarının evlerine teslim edecek.

Ramazanın paylaşma ayı olduğu fikriyle hazırlanan proje kapsamında, hazırlanan menülerden alanlar, aynı menüyü yardıma muhtaç bir aileyle ya da kadın sağlık çalışanını ailesiyle paylaşmış olacak.

Menülerde çorba, kırmızı etli yemek, tatlı, hurma, çiğ köfte, geleneksel Bursa iftarlık açma ve meşrubatlar yer alacak. Böylece yardımseverler aynı sofrada olmasa bile yemeklerinden ihtiyaç sahiplerine verecek.

- "Kadın sağlık çalışanların iftar sofrası yükünü almak istedik"

Esnaf lokantasının sahibi şef Emir Topuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla bu yıl ramazanın birçok geleneğinin yerine getirilemeyeceğini söyledi.

Ramazanın en güzel yanının paylaşmak olduğunu belirten Topuk, şöyle konuştu:

"Bu ramazan, iftar sofralarında bir araya gelme geleneğini ne yazık ki yaşatamıyor olacağız. Biz bu vesileyle insanların aynı yemekleri farklı sofralarda da olsa yiyerek, yine iftar coşkusunu yaşamalarını sağlamak istedik. Bizim lokantamızın mutfağında aş pişiriliyor. Pişen bu aşın ihtiyaç sahiplerine de ulaşmasını istedik. Salgın dolayısıyla işini kaybetmiş, gelirinden olmuş, hastanelerde bizler için mücadele veren sağlık çalışanlarının evlerine de mutfağımızda pişen aşlar ulaşsın istedik. Bunun için bir iftar menüsü tasarladık. Ramazan ayı boyunca bu iftar menüsünü satın alan herkes, bir menü daha satın almış olacak. Yani bir menü fiyatına iki menü almış olacaklar. Bu ilave edilen menü, ihtiyaç sahiplerine ve iftar saati hastanede çalışmak zorunda olan kadın sağlık çalışanlarının evlerine gidecek. Bizler için hastanede mücadele veren kadın çalışanların iftar sofrası yükünü onlardan almak istedik."

Topuk, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesinin menülerin sağlık çalışanlarının evlerine ulaşımını üstlendiğini, ihtiyaç sahibi ailelere gidecek menülerin Somuncu Baba Vakfı tarafından ulaştırılacağını aktardı.

- "Günde 200 muhtaç aileye ulaşmayı hedefliyoruz"

Bursa'daki birçok güçlü firmanın, kurum ve kuruluşların projeye destek verdiğini anlatan Topuk, şunları kaydetti:

"Bir firma sıvı sabun hediye etti. Bir firma, her menü için meşrubat hibe etti. Günde 200 muhtaç aileye ulaşmayı, toplam 400 menü üretmeyi hedefliyoruz. Bizden menü satın alanlar, bunu nereye göndermek istediklerini seçebilecek. Dileyenler bir menü parası ödeyip iki menü alabilir ve bildiği bir ihtiyaç sahibine götürebilir ya da bizim ulaştırmamızı tercih edebilir. Bizim ulaştırmamızı tercih edenler, menüsünü pandemi alanında çalışan kadın sağlık çalışanları veya geliri olmayan aileler olmak üzere kiminle paylaşmak istediğini seçebilir."

BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı da ramazanın kardeşlik, kardeşliğin paylaşmak anlamına geldiğini ve bu anlamdan yola çıkılarak "İyilik Benim Sofram Senin" projesinin hazırlandığını dile getirdi.

İhtiyaç sahiplerinin iftar vaktinde bir kase sıcak çorbaya olan ihtiyacını karşılamak üzere bir grup iyi niyetli insanın bir araya gelerek oluşturduğu bu projenin önemine değinen Öztahtalı, şöyle konuştu:

"Malum küresel bir salgın var ve bu küresel salgının ekonomik problemleri, ciddi boyutlarda. Bu projeye başlarken ihtiyaç sahiplerinin sayısının arttığını, iyiliğin hazzını hissetmek istiyorsak kendi soframızda ne varsa o ihtiyaç sahibinin sofrasında da aynı şeyin olmasını düşündük. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler, sosyal medyada 'soframsenin' hesabında var."

Kaynak: AA