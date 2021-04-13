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Ramazanda tam kapanma olacak mı? Nefesler tutuldu, gözler Kabine'de! İşte madde madde masadaki konular!

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları, hükümeti yeni önlemler almaya zorluyor. Havanın ısınması ve Ramazan'ın gelişiyle birlikte bulaşın artacağını söyleyen uzmanların tavsiyeleri bugün Kabine Toplantısı değerlendirilecek. İşte toplantıda gündeme gelmesi beklenen kısıtlama kararları...

Ramazanda tam kapanma olacak mı? Nefesler tutuldu, gözler Kabine'de! İşte madde madde masadaki konular!

İlk sahurun bugün sabah ezanıyla sona ermesinin ardından başlayan Ramazan ayı herkeste buruk bir huzurla karşılanırken tüm vatandaşların gözü, kulağı bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından bugün toplanacak Kabine’nin yeni kısıtlamaları uygulamaya sokması bekleniyor. Peki tam kapanma gelecek mi? Ramazan ayı ve bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte tüm detaylar…

Ramazanda tam kapanma olacak mı? Nefesler tutuldu, gözler Kabine'de! İşte madde madde masadaki konular!

SAĞLIK BAKANI KOCA SUNUM YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, külliyede gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı’na sayılı saatler kaldı. Geçtiğimiz zamanlarda uygulanarak vaka sayılarının kontrol altına alınmasını sağlayan tedbirlerin yeniden uygulanması gündemdeyken Sağlık Bakanı Koca da devletin zirvesi ile Bilim Kurulu tavsiyelerini ve son durumu bir sunumla aktaracak.

Ramazanda tam kapanma olacak mı? Nefesler tutuldu, gözler Kabine'de! İşte madde madde masadaki konular!

1 Mart tarihinde başlayan kademeli normalleşme ile pozitif vaka sayılarındaki yükseliş, vatandaşların tedbirsizliği, ev içi bulaş oranının yükselmesi, mutasyonlu virüsün bulaşma hızı, aşı rehaveti gibi nedenlerle tedbirleri sıkılaştırmaya yönelik önlemler alınmasını zorluyor.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TURİZME VURGU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son ulusa sesleniş konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Amacımız, ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır. Buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli ya da yeterli değildir.

Ramazanda tam kapanma olacak mı? Nefesler tutuldu, gözler Kabine'de! İşte madde madde masadaki konular!

Asıl olan, yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak, hatta mümkünse önünde gitmektir. Bunları gerçekleştiremediğimiz takdirde sadece turizmde bir sezonu daha kaçırmakla kalmayacak, yurt dışına yapılacak iş ve aile ziyaretleri de dahil olmak üzere pek çok alanda ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Elbette en önemlisi de kendi vatandaşımızın sağlığıdır.”

Ramazanda tam kapanma olacak mı? Nefesler tutuldu, gözler Kabine'de! İşte madde madde masadaki konular!

KABİNE'NİN GÜNDEMİNDEKİ TEDBİRLER

İşte Bilim Kurulu’nda gündeme getirilen ve bugünkü Kabine toplantısında da konuşulacağı belirlenen tedbirler…

  • Tam kapanma
  • Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı
  • Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme yapılacak.
  • Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak
  • Kamuda yeniden esnek çalışma modeli de gündemde.
  • Özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi
  • Seyahat yasağı da gündeme gelecek.
  • Kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi
  • Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olması
  • Hafta sonu yasaklarının devam etmesi
  • Ramazan boyunca teravihler için camilerde geçtiğimiz yıl uygulanan tedbirlerin uygulanması
  • Kalabalık meydan ve caddelerin sınırlandırılması
  • Bayramda seyahat yasağı
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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