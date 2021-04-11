Ramazanda vakalara kapanma freni mi geliyor? İşte kulislerde konuşulan ramazanda önlem planı!

Hızla yayılan koronavirüs salgını özellikle mutasyonlu vakalardaki artışla birlikte son dönemde etkisini artırıyor. Vaka sayılarındaki patlamalar Ramazan ayında Türkiye genelinde iplerin sıkılaştırılmasına neden olacağa benziyor.

Hürriyet'in haberine göre kulislerde ramazan ayı boyunca kapanma seçeneği tartışılıyor. Ankara’da bu hafta netleştirilmesi beklenen ramazan önlemlerinin çerçevesi enine boyuna konuşuluyor.

Bilim insanları ve siyasiler, kısıtlamalar konusunda ikiye bölünmüş durumda. Ramazan ayı boyunca “kapanma” yapılmasını savunanlarla, hafta sonu ve akşam sokağa çıkma yasaklarını yeterli bulanlar var.

Gelen bilgilere göre hükümet turizm sezonu açılmadan önce vakaların kontrol altına alınması gerektiğini, bunun için de ramazanda ‘kapatma’ yapılarak, mayıs ayının ikinci yarısına daha “az vaka ve kontrollü pandemiyle” girmenin doğru olacağını düşünüyor. Böylece turizm tanıtım kampanyalarının daha iyi yönetileceği söyleniyor. “Mart başında erken açıldık. Kademeli normalleşmeye nisan ayında başlamalıydık” diyen hocaların sözlerinin dinlenmemesinin faturasının ödendiğini iddia edenler de bulunuyor.

İşte Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın edindiği kulis bilgiler;

TAM KAPANMA MI, KAPATMA MI?

''Bu arada, “tam kapanma” ile “kapatma” arasında ciddi fark olduğu anlatılıyor. Uzmanlar, Türkiye’nin pandemi sürecinde tam kapanma uygulamadığını, bunun üretim ve dağıtım zincirinin de durması anlamına geldiğini belirtiyorlar. Türkiye’nin en riskli dönemlerde uyguladığı kararlara sadece “kapatma” deniliyor. Bu da, bundan altı ay önce yayınlanan genelgelere yeniden dönülmesi anlamına geliyor.

Yani lokantaların, kafelerin kapatılması, belki kuaför ve spor salonlarına yasak gelmesi, 65 yaş ve 20 yaş için yeni kurallar ve saat uygulamasının yapılması, düğün, taziye, asker uğurlama gibi konularda sınırlama getirilmesi. Bunun biraz gevşetilmiş halini marttan önce yaşıyorduk zaten.

Şimdi kulislerde hükümetin, ramazan boyunca “kapatmaya” daha yakın olduğu söyleniyor.

Diğer tarafta farklı görüşler de var. Lokanta ve kafe işletmecileri. Onlar ise tam kapatma şöyle dursun, lokanta ve kafelerin gündüzleri açık kalması ve bugünkü sistemin devam etmesini istiyor. Bir ay önce, ekip kurup, masraf yapıp işletmelerini yeniden açan esnaf, ramazan boyunca gündüzleri lokantaların açık kalmasını istiyor. Üstelik sadece oruç tutmayanlar gideceği için “mesafe” sorunu da aşılacak.

Şimdi gözler, açıklanacak yeni kararlarda.''