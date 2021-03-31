Ramazanın habercisi erzak kolileri, raflardaki yerlerini yüzde 35 zamla aldı!

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala, en büyük yardım faaliyetlerinden biri haline gelen erzak kolileri ve hediye çekleri de marketlerdeki yerlerini aldı. Tüketicilerin geçtiğimiz yıl aldığı fiyatlara gelen güncellemeler sebebiyle erzak kolilerindeki yüzde 35lik artışla birlikte, hediye çekleri daha fazla rağbet görmeye başladı.

FİYATLAR 60 - 190 LİRA ARASINDA

Geçtiğimiz yıl en ucuz erzak kolisinin 13 üründen oluştuğu ve 44,90 TL'ye tüketiciye sunulduğunu belirten Milliyet, bu Ramazan kolisinin aynı ürünlerle bu yıl 59,90 TL'ye satıldığını öne sürdü.

Son yıllarda kolilerin fiyatları ve erzakların gramajlarıyla oynanması sebebiyle hediye çeklerinin daha fazla tercih edildiğini belirten sektör temsilcileri ise bu yıl da çeklerin öne çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Erzak kolilerinde yapılan fiyatlandırmayla birlikte her bütçe için uygun seçenekler yer alırken 2018 yılında 25 ila 105 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan Ramazan erzak kolileri, 2019 yılında 37 ila 124 lira, 2020 yılında ise 45 ila 150 lira arasında satılmıştı. Bu yıl ise erzak kolileri için belirlenen fiyat aralığnıın 60 - 190 lira olduğu öğrenildi.

ERZAK KOLİSİ YERİNE HEDİYE ÇEKİ

Ramazan ayında erzak kolillerinin yanı sıra ihtiyaç çeklerini de tercih eden hayırseverler için ise hediye çekini verdiği kişi geçerli marketten tüm ihtiyaçlarını alabiliyor. Bu çeklerde ise tutar 500 liraya dek çıkabiliyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, marketlerin Ramazan erzak kolileri için çalışmalarını sürdürdüklerini ve son yıllarda kolilerin yanı sıra çeklerin daha fazla tercih edildiğini belirterek “Bu yıl yine çeklerin öne çıkmasını bekliyoruz.

Fakat erzak kolileri de Ramazan’ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ramazan’ın başlamasına birkaç gün kala bu durum daha da netleşir” ifadelerini kullandı.

Çek hediye edilen ihtiyaç sahibinin istediği ürünü alabildiğinin altını çizen Düzgün, erzak kolilerinin daha genele yönelik ürünleri kapsadığı için ihtiyaç dahilinde olmayan ürünleri de içerebildiğini vurguladı.

Düzgün, gıda fiyatlarındaki artışla erzak kolilerinin fiyatlarında da geçen yıla göre artış olduğunu sözlerine ekledi.