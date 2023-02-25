Ramdane Hitala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramdane Hitala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramdane Hitala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramdane Hitala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramdane Hitala 8 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramdane Hitala Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ramdane Hitala'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramdane Hitala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramdane Hitala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramdane Hitala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramdane Hitala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ekim 2020 yılında RC Rélizane

12 Ekim 2021 yılında NC Magra

22 Ağustos 2022 yılında MC El Bayadh

Ramdane Hitala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramdane Hitala şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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