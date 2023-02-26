Rami Gershon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rami Gershon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rami Gershon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rami Gershon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rami Gershon 12 Ağustos 1988 tarihinde Rishon Lezion şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da רמי גרשון‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rami Gershon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Rami Gershon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 13 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Rami Gershon'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rami Gershon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ramigershon5/

Rami Gershon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rami Gershon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rami Gershon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rami Gershon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında H Rishon leZion

1 Ağustos 2009 yılında Standard Liège

30 Haziran 2010 yılında H Rishon leZion

1 Temmuz 2010 yılında Standard Liège

1 Ağustos 2010 yılında KV Kortrijk

31 Aralık 2011 yılında Standard Liège

8 Ocak 2013 yılında Celtic

30 Haziran 2013 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2013 yılında Waasl.-Beveren

1 Temmuz 2014 yılında KAA Gent

13 Ağustos 2017 yılında Maccabi Haifa

Rami Gershon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rami Gershon şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rami Gershon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Ironi Rishon LeZion

İsrail takımında 5 numaralı formasıyla 12 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 2 gol atmıştır.

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