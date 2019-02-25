Rami Malek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? En iyi erkek oyuncu ödülü kime verildi?
Rami Malek, Bohemian Rhapsody filminde gösterdiği performansın ardından 91. Oscar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü almaya hak kazandı. Peki, Rami Malek kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, yer aldığı diziler ve filmler
Rami Malek, Bohemian Rhapsody filminde gösterdiği performansın ardından 91. Oscar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü almaya hak kazandı. Peki, Rami Malek kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, yer aldığı diziler ve filmler..
RAMİ MALEK KİMDİR?
Rami Said Malek (d. 12 Mayıs 1981, Los Angeles), Amerikalı aktör. Ondan dört dakika sonra doğan Sami adında bir erkek kardeşi vardır.
Müzede Bir Gece ve Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 gibi filmlerde rol almıştır. Birçok televizyon programında yer almasının yanı sıra, The Legend of Korra isimli çizgi dizide Tahno'yu seslendirmiştir. Battleship ve Need For Speed adlı filmlerde rol almıştır.
Şu an kendisi 24 Haziran 2015'te başlaması planlanan fakat bölüm internete erken sızdığı için ilk bölümünü Mayıs ayında yayınlayan Mr. Robot adlı dizinin başrol karakteri, antisosyal genç bir bilgisayar korsanı olan Elliot Alderson'u canlandırmaktadır. Dizi, 10 bölümden sonra sezon finali yapacağını duyurmuştur.
2018 yılında gösterime girmiş olan dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'nin biyografisinin anlatıldığı Bohemian Rhapsody filminde Freddie Mercury'e hayat vermiştir.
1 Gençliği ve Eğitimi
2 Filmografi
2.1 Filmleri
2.2 Televizyon
2.3 Oyunlar
Gençliği ve Eğitimi
Malek, Los Angeles, Kaliforniya'da Mısır kökenli Kıptî bir aileden gelmektedir. Sami isimli tek yumurta ikiziyle beraber dünyaya gelmiştir.
Sherman Oaks, Kaliforniya'daki Notre Dame Lisesi'ne gitti ve Güzel Sanatlar lisansını Evansville, Indiana'daki Evansville Üniversitesi'nden almıştır. Kıptî Ortodoks inancıyla büyümüştür.
Filmografi
Filmleri
Yıl Film Rol Notlar
2006 Night at the Museum King Ahkmenrah
2009 Night at the Museum: Battle of the Smithsonian King Ahkmenrah
2011 Larry Crowne Steve Dibiasi
2012 Battleship Lt. Hill
2012 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 Benjamin
2012 The Master Clark
2013 Ain't Them Bodies Saints Will
2013 Short Term 12 Nate
2013 Oldboy Browning
2014 Need for Speed Finn
2014 Night at the Museum: Secret of the Tomb King Ahkmenrah
2014 Da Sweet Blood of Jesus Seneschal Higginbottom
Televizyon
Yıl Ad Rol Notlar
2004 Gilmore Girls Andy 1 bölüm
2005 Over There Hassan 2 bölüm
Medium Timothy Kercher 1 bölüm
2005–2007 The War at Home Kenny 21 bölüm
2010 24 Marcos Al-Zacar 3 bölüm
The Pacific Merriell "Snafu" Shelton 6 bölüm
2012 Alcatraz Webb Porter 1 bölüm
2012 The Legend of Korra Tahno (Ses) 3 bölüm
2014 Believe Doktor Adam Terry
2015 Mr. Robot Elliot Alderson Başrol
Oyunlar[değiştir | kaynağı değiştir]
Yıl Oyun Rol Notlar
2004 Halo 2 Additional voices
2015 Until Dawn[3] Josh
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