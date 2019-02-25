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Rami Malek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? En iyi erkek oyuncu ödülü kime verildi?

Rami Malek, Bohemian Rhapsody filminde gösterdiği performansın ardından 91. Oscar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü almaya hak kazandı. Peki, Rami Malek kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, yer aldığı diziler ve filmler

Rami Malek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? En iyi erkek oyuncu ödülü kime verildi?

Rami Malek, Bohemian Rhapsody filminde gösterdiği performansın ardından 91. Oscar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü almaya hak kazandı. Peki, Rami Malek kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, yer aldığı diziler ve filmler.. 5c729a16ae298b30c3f05b26.jpg

RAMİ MALEK KİMDİR?

Rami Said Malek (d. 12 Mayıs 1981, Los Angeles), Amerikalı aktör. Ondan dört dakika sonra doğan Sami adında bir erkek kardeşi vardır.

Müzede Bir Gece ve Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 gibi filmlerde rol almıştır. Birçok televizyon programında yer almasının yanı sıra, The Legend of Korra isimli çizgi dizide Tahno'yu seslendirmiştir. Battleship ve Need For Speed adlı filmlerde rol almıştır.

Şu an kendisi 24 Haziran 2015'te başlaması planlanan fakat bölüm internete erken sızdığı için ilk bölümünü Mayıs ayında yayınlayan Mr. Robot adlı dizinin başrol karakteri, antisosyal genç bir bilgisayar korsanı olan Elliot Alderson'u canlandırmaktadır. Dizi, 10 bölümden sonra sezon finali yapacağını duyurmuştur.

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2018 yılında gösterime girmiş olan dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'nin biyografisinin anlatıldığı Bohemian Rhapsody filminde Freddie Mercury'e hayat vermiştir.

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    1 Gençliği ve Eğitimi
    2 Filmografi
        2.1 Filmleri
        2.2 Televizyon
        2.3 Oyunlar
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Gençliği ve Eğitimi

Malek, Los Angeles, Kaliforniya'da Mısır kökenli Kıptî bir aileden gelmektedir. Sami isimli tek yumurta ikiziyle beraber dünyaya gelmiştir.

Sherman Oaks, Kaliforniya'daki Notre Dame Lisesi'ne gitti ve Güzel Sanatlar lisansını Evansville, Indiana'daki Evansville Üniversitesi'nden almıştır. Kıptî Ortodoks inancıyla büyümüştür.

Filmografi
Filmleri
Yıl     Film     Rol     Notlar
2006     Night at the Museum     King Ahkmenrah     
2009     Night at the Museum: Battle of the Smithsonian     King Ahkmenrah     
2011     Larry Crowne     Steve Dibiasi     
2012     Battleship     Lt. Hill     
2012     The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2     Benjamin     
2012     The Master     Clark     
2013     Ain't Them Bodies Saints     Will     
2013     Short Term 12     Nate     
2013     Oldboy     Browning     
2014     Need for Speed     Finn     
2014     Night at the Museum: Secret of the Tomb     King Ahkmenrah     
2014     Da Sweet Blood of Jesus     Seneschal Higginbottom     

Televizyon
Yıl     Ad     Rol     Notlar
2004     Gilmore Girls     Andy     1 bölüm
2005     Over There     Hassan     2 bölüm
Medium     Timothy Kercher     1 bölüm
2005–2007     The War at Home     Kenny     21 bölüm
2010     24     Marcos Al-Zacar     3 bölüm
The Pacific     Merriell "Snafu" Shelton     6 bölüm
2012     Alcatraz     Webb Porter     1 bölüm
2012     The Legend of Korra     Tahno (Ses)     3 bölüm
2014     Believe     Doktor Adam Terry     
2015     Mr. Robot     Elliot Alderson     Başrol
Oyunlar[değiştir | kaynağı değiştir]
Yıl     Oyun     Rol     Notlar
2004     Halo 2     Additional voices     
2015     Until Dawn[3]     Josh

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