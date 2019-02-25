Rami Malek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? En iyi erkek oyuncu ödülü kime verildi?

Rami Malek, Bohemian Rhapsody filminde gösterdiği performansın ardından 91. Oscar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü almaya hak kazandı. Peki, Rami Malek kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, yer aldığı diziler ve filmler..

RAMİ MALEK KİMDİR?

Rami Said Malek (d. 12 Mayıs 1981, Los Angeles), Amerikalı aktör. Ondan dört dakika sonra doğan Sami adında bir erkek kardeşi vardır.

Müzede Bir Gece ve Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 gibi filmlerde rol almıştır. Birçok televizyon programında yer almasının yanı sıra, The Legend of Korra isimli çizgi dizide Tahno'yu seslendirmiştir. Battleship ve Need For Speed adlı filmlerde rol almıştır.

Şu an kendisi 24 Haziran 2015'te başlaması planlanan fakat bölüm internete erken sızdığı için ilk bölümünü Mayıs ayında yayınlayan Mr. Robot adlı dizinin başrol karakteri, antisosyal genç bir bilgisayar korsanı olan Elliot Alderson'u canlandırmaktadır. Dizi, 10 bölümden sonra sezon finali yapacağını duyurmuştur.

2018 yılında gösterime girmiş olan dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'nin biyografisinin anlatıldığı Bohemian Rhapsody filminde Freddie Mercury'e hayat vermiştir.

1 Gençliği ve Eğitimi

2 Filmografi

2.1 Filmleri

2.2 Televizyon

2.3 Oyunlar



Gençliği ve Eğitimi

Malek, Los Angeles, Kaliforniya'da Mısır kökenli Kıptî bir aileden gelmektedir. Sami isimli tek yumurta ikiziyle beraber dünyaya gelmiştir.

Sherman Oaks, Kaliforniya'daki Notre Dame Lisesi'ne gitti ve Güzel Sanatlar lisansını Evansville, Indiana'daki Evansville Üniversitesi'nden almıştır. Kıptî Ortodoks inancıyla büyümüştür.

Filmografi

Filmleri

Yıl Film Rol Notlar

2006 Night at the Museum King Ahkmenrah

2009 Night at the Museum: Battle of the Smithsonian King Ahkmenrah

2011 Larry Crowne Steve Dibiasi

2012 Battleship Lt. Hill

2012 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 Benjamin

2012 The Master Clark

2013 Ain't Them Bodies Saints Will

2013 Short Term 12 Nate

2013 Oldboy Browning

2014 Need for Speed Finn

2014 Night at the Museum: Secret of the Tomb King Ahkmenrah

2014 Da Sweet Blood of Jesus Seneschal Higginbottom

Televizyon

Yıl Ad Rol Notlar

2004 Gilmore Girls Andy 1 bölüm

2005 Over There Hassan 2 bölüm

Medium Timothy Kercher 1 bölüm

2005–2007 The War at Home Kenny 21 bölüm

2010 24 Marcos Al-Zacar 3 bölüm

The Pacific Merriell "Snafu" Shelton 6 bölüm

2012 Alcatraz Webb Porter 1 bölüm

2012 The Legend of Korra Tahno (Ses) 3 bölüm

2014 Believe Doktor Adam Terry

2015 Mr. Robot Elliot Alderson Başrol

Oyunlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Yıl Oyun Rol Notlar

2004 Halo 2 Additional voices

2015 Until Dawn[3] Josh