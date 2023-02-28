Rami Rabia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rami Rabia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rami Rabia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rami Rabia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rami Rabia 20 Mayıs 1993 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da رامى ربيعة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rami Rabia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rami Rabia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 31 Ağustos 2015 tarihinde katılmıştır. Rami Rabia'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rami Rabia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ramyrabia/

Rami Rabia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rami Rabia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rami Rabia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rami Rabia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında El Ahly

9 Ağustos 2014 yılında Sporting B

31 Ağustos 2015 yılında El Ahly

Rami Rabia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rami Rabia şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rami Rabia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

El Ahly Kairo (2003-2011)

Mısır takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 3 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 6 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

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