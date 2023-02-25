Ramil Sheydayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramil Sheydayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramil Sheydayev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramil Sheydayev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramil Sheydayev 15 Mart 1996 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Azerbaycan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ramil Teymur oğlu Şeydayev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramil Sheydayev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Ramil Sheydayev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ramil Sheydayev'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramil Sheydayev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ramaa15/

Ramil Sheydayev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramil Sheydayev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ramil Sheydayev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramil Sheydayev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Zenit II

1 Temmuz 2014 yılında Zenit 2 S-Pb

7 Ağustos 2015 yılında Rubin Kazan

31 Aralık 2015 yılında Zenit 2 S-Pb

11 Temmuz 2016 yılında Trabzonspor

10 Şubat 2017 yılında MSK Zilina

31 Ağustos 2017 yılında Trabzonspor

1 Eylül 2017 yılında Karabağ

30 Haziran 2018 yılında Trabzonspor

17 Ağustos 2018 yılında KS Samara

2 Temmuz 2019 yılında Dinamo Moskova

17 Şubat 2020 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2021 yılında Karabağ

Ramil Sheydayev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramil Sheydayev şuan Karabağ takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ramil Sheydayev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SDYuShOR Zenit St. Petersburg (-2013)

Azerbaycan takımında 11 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 9 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 8 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 12 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 6 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 7 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 6 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 9 numaralı formasıyla 18 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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