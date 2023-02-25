Ramin Ahmadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramin Ahmadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramin Ahmadov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramin Ahmadov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramin Ahmadov 1 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Əhmədov Ramin Ramiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramin Ahmadov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go and Play LLC yapmaktadır. Ramin Ahmadov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ramin Ahmadov'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ramin Ahmadov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramin Ahmadov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramin Ahmadov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramin Ahmadov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2021 yılında Zira FK

7 Şubat 2023 yılında Shamakhi

Ramin Ahmadov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramin Ahmadov şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Ramin Ahmadov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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