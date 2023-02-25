Ramin Alii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramin Alii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramin Alii adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramin Alii Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramin Alii 18 Mayıs 2001 tarihinde Tetovo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramin Alii Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R&N Management yapmaktadır. Ramin Alii, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ramin Alii'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramin Alii Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramin Alii isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramin Alii Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramin Alii futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2020 yılında Shkupi Altyapı

1 Temmuz 2020 yılında FC Shkupi

19 Ocak 2022 yılında KF Skënderbeu

Ramin Alii Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramin Alii şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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