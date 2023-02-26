Ramin Doobi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramin Doobi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramin Doobi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramin Doobi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramin Doobi 21 Aralık 2001 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramin Doobi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Georgios Galimytakis yapmaktadır. Ramin Doobi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramin Doobi'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramin Doobi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramin Doobi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramin Doobi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramin Doobi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında FC Samtredia

20 Haziran 2021 yılında FC Shevardeni

10 Şubat 2022 yılında FK Qabala 2

28 Ekim 2022 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2023 yılında Kolkheti Poti

Ramin Doobi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramin Doobi şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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