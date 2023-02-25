Ramin Nasirli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramin Nasirli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramin Nasirli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramin Nasirli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramin Nasirli 24 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Rəmin Nəsirli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramin Nasirli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go and Play LLC yapmaktadır. Ramin Nasirli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ramin Nasirli'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramin Nasirli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramin Nasirli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramin Nasirli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramin Nasirli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Neftchi 2 Baku

1 Ocak 2022 yılında Neftçi Baku

Ramin Nasirli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramin Nasirli şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ramin Nasirli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Neftchi Baku

Azerbaycan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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