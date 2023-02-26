Ramin Rezaeian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramin Rezaeian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ramin Rezaeian kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ramin Rezaeian ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ramin Rezaeian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramin Rezaeian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ramin Rezaeian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramin Rezaeian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramin Rezaeian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramin Rezaeian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramin Rezaeian 21 Mart 1990 tarihinde Sari, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da رامین رضائیان şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramin Rezaeian Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Ramin Rezaeian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ramin Rezaeian'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ramin Rezaeian Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raminrezaeian/

Ramin Rezaeian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramin Rezaeian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ramin Rezaeian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramin Rezaeian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Saba Battery

1 Temmuz 2013 yılında Rah Ahan

1 Temmuz 2015 yılında Persepolis

1 Temmuz 2016 yılında Ç. Rizespor

27 Ağustos 2016 yılında Persepolis

9 Temmuz 2017 yılında KV Oostende

27 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

5 Kasım 2018 yılında Al-Shahania SC

22 Ağustos 2020 yılında Al-Duhail SC

1 Ocak 2021 yılında Al-Sailiya SC

13 Ocak 2022 yılında Al-Duhail SC

12 Şubat 2022 yılında Persepolis

15 Temmuz 2022 yılında Sepahan

Ramin Rezaeian kimdir

Ramin Rezaeian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramin Rezaeian şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Ramin Rezaeian Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran takımında 23 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 3 gol atmıştır.

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Ramin Rezaeian nereli

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