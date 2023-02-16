Ramires kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramires Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramires adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramires Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramires 3 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Artur Lopes da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramires Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramires, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramires'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramires Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramires isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ramires Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramires futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Haziran 2021 yılında Retrô FC

21 Ocak 2022 yılında Vera Cruz-PE

1 Nisan 2022 yılında Retrô FC

12 Nisan 2022 yılında CSA

6 Eylül 2022 yılında Carajás

31 Aralık 2022 yılında CSA B

24 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Ramires Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramires şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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