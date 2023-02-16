Ramires kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramires Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ramires kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ramires ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ramires kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramires Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramires adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramires Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramires 14 Şubat 1987 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ramires dos Anjos Alves şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramires Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramires, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramires'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramiresboyu ve yaşı kaç

Ramires Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramires isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Ramires Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramires futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Oeste FC-SP

16 Ocak 2015 yılında Anápolis

11 Mayıs 2015 yılında Vila Nova FC

7 Aralık 2015 yılında Anápolis

4 Şubat 2016 yılında Goiás EC

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

4 Haziran 2018 yılında Fluminense-BA

18 Temmuz 2018 yılında Jataiense-GO

12 Aralık 2018 yılında Villa Nova AC

25 Mart 2019 yılında Remo

15 Ocak 2020 yılında Aparecidense-GO

20 Temmuz 2020 yılında Pelotas-RS

25 Şubat 2021 yılında Paraná

25 Haziran 2021 yılında Bilinmiyor

14 Eylül 2021 yılında Hercílio Luz-SC

12 Ocak 2022 yılında Barcelona-BA

16 Mayıs 2022 yılında AD Jequié

12 Ağu 2022 yılında Jaguaré-ES

10 Ocak 2023 yılında Alagoinhas-BA

Ramires kimdir

Ramires Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramires şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Ramires nereli

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