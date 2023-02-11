Ramiro Arias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Arias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ramiro Arias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ramiro Arias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ramiro Arias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Arias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ramiro Arias

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Arias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Arias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Arias 6 Ocak 1993 tarihinde Trelew şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Arias Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Group yapmaktadır. Ramiro Arias, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramiro Arias'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramiro Ariasboyu ve yaşı kaç

Ramiro Arias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ramiro Arias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Ramiro Arias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Arias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında San Lorenzo II

1 Ocak 2016 yılında Aldosivi

30 Haziran 2017 yılında San Lorenzo II

3 Ağu 2017 yılında Sarmiento Junin

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2019 yılında Almagro

4 Eylül 2020 yılında Quilmes

22 Ocak 2022 yılında Instituto AC

7 Haziran 2022 yılında Villa Dálmine

1 Ocak 2023 yılında CD Morón

Ramiro Arias kimdir

Ramiro Arias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Arias şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ramiro Arias nereli

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