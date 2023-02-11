Ramiro Balbuena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Balbuena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Balbuena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Balbuena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Balbuena 28 Şubat 2000 tarihinde Puerto Iguazú şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ramiro Agustín Balbuena Chamorro şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Balbuena Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramiro Balbuena, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramiro Balbuena'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramiro Balbuena Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ramiro Balbuena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ramiro Balbuena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Balbuena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Arsenal FC II

25 Şubat 2021 yılında Sol de Mayo

31 Aralık 2021 yılında Arsenal FC II

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes RC

31 Aralık 2022 yılında Arsenal FC II

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes RC

Ramiro Balbuena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Balbuena şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.