Ramiro Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Gonzalez 21 Kasım 1990 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Ramiro Gabriel González Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Gonzalez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DES yapmaktadır. Ramiro Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramiro Gonzalez'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramiro Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramiro Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ramiro Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CA Alvarado

1 Ocak 2014 yılında Aconquija

1 Ocak 2016 yılında Juv. Unida (G)

1 Ağustos 2016 yılında Instituto AC

30 Haziran 2017 yılında Juv. Unida (G)

3 Ağustos 2017 yılında Unión Española

31 Aralık 2018 yılında Juv. Unida (G)

25 Ocak 2019 yılında León

1 Temmuz 2020 yılında San Luis

30 Haziran 2021 yılında León

23 Ocak 2022 yılında CA Talleres

19 Haziran 2022 yılında Platense

1 Ocak 2023 yılında Colo Colo

Ramiro Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Gonzalez şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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