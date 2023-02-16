Ramiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro 22 Mayıs 1993 tarihinde Gramado şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Ramiro Moschen Benetti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGN Football yapmaktadır. Ramiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramiro'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ramiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ramirobenetti/

Ramiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ramiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Juventude

1 Ocak 2013 yılında Grêmio

1 Ocak 2019 yılında Corinthians

1 Temmuz 2021 yılında Al-Wasl

30 Haziran 2022 yılında Corinthians

1 Ocak 2023 yılında Cruzeiro

Ramiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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