Ramiro Macagno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Macagno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Macagno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Macagno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Macagno 18 Mart 1997 tarihinde Alicia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ramiro Jesús Macagno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Macagno Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramiro Macagno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramiro Macagno'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramiro Macagno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ramiro Macagno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramiro Macagno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Macagno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rafaela

5 Temmuz 2019 yılında Newell's

31 Ocak 2021 yılında Rafaela

5 Şubat 2021 yılında Newell's

16 Ocak 2023 yılında Platense

31 Aralık 2023 yılında Newell's

Ramiro Macagno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Macagno şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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