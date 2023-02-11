Ramiro Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Martinez 18 Nisan 1991 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ramiro Fernando Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Martinez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramiro Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 22 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ramiro Martinez'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ramiro Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ramiro Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramiro Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2013 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2015 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2017 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2019 yılında Almirante Brown

Ramiro Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Martinez şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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